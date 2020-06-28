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大陸國家統計局：5月分大陸企業效益狀況持續改善

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀，疫情影響下市場需求依然偏弱，利潤回升的持續性還需進一步觀察。（新京報）
大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀，疫情影響下市場需求依然偏弱，利潤回升的持續性還需進一步觀察。（新京報）

中共國家統計局今發布，5月分企業效益狀況繼續改善。不過，大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀稱，儘管5月工業企業利潤實現今年以來首次增長，但疫情影響下市場需求依然偏弱，利潤回升的持續性還需進一步觀察。

據發布，一是企業盈利水準提高。5月，規模以上工業企業營業收入利潤率為6.82%，同比提高0.29個百分點，比4月提高1.15個百分點。二是企業虧損狀況有所好轉。5月末，規模以上工業企業虧損面比4月末下降2.7個百分點。5月，虧損企業虧損額增虧幅度比4月份收窄11.0個百分點。三是工業產成品庫存壓力有所緩解。5月末，規模以上工業企業產成品存貨增速比4月末回落1.6個百分點；產成品存貨周轉天數為20.9天，比4月末减少0.8天。

朱虹表示，5月，隨著復工復產深入推進，生產經營秩序逐步恢復，工業企業效益狀況持續改善，當月利潤增速實現由負轉正。但累計看，1至5月利潤同比下降19.3%，降幅依然較大。5月，全國規模以上工業企業實現利潤總額5823.4億元，由4月同比下降4.3%轉為增長6.0%，主要原因有：成本上升壓力明顯緩解；工業品價格變動新增企業盈利空間；石油加工、電力、化工、鋼鐵等重點行業利潤改善明顯。

此外，當月投資收益大幅增加也在一定程度上推動5月利潤明顯改善。

疫情 中共

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