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中印衝突華企自保反抵制 小米門市招牌換「印度製造」標語

香港01 / 成依華
小米在印度加爾各答（Kolkata）的門市掛上「Made in India」（印度製造）的標語來遮蓋招牌。圖／Twitter
小米在印度加爾各答（Kolkata）的門市掛上「Made in India」（印度製造）的標語來遮蓋招牌。圖／Twitter

中印邊境6月15日爆發致命衝突後，印度民間出現抵制中國貨品浪潮，當地媒體報導，風波讓在當地的中國企業都提高警覺和出招自保，包括強調品牌很本土、在當地聘請的勞工絕大部分是印度公民等，中國企業小米在印度的門市更掛上「Made in India」（印度製造）標語來遮蓋招牌。

印度反華情緒升溫，連帶中國企業在當地受到影響，除了網友號召要抵制華貨外，又有右翼政黨6月20日率團到華企OPPO在印度的工廠外示威。

小米門市招牌換「印度製造」標語

當地華企也因這次風波而即時提高警覺，印度《商業旗幟報》（Business Standard）6月24日引述華企高層人員的消息報導，來自中國的品牌如小米、Vivo、OnePlus與RealMe等，都在用力向零售夥伴、工廠工人等傳遞「我們公司很本土」的訊息，例如逾9成員工是印度人、全部零售商來自印度等，又會強調公司在印度有大的投資，設立生產基地及研發基地等。

當地媒體又發現，小米在印度加爾各答（Kolkata）的門市掛上「Made in India」（印度製造）的標語來遮蓋招牌，小米又指示門市員工不用穿制服，避免有遭人襲擊的風險。

小米目前在印度是最大手機製造商，佔市場份額3成，小米印度常務董事賈殷（Manu Kumar Jain）6月25日接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時，就強調小米印度相當本地化，生產隊伍、研發隊伍都在印度，故此暫時未看到生意大受影響。他在社交網站宣傳產品時，同樣強調貨品是「印度製造」。

抵制華貨容易嗎？

事實上印媒《商業旗幟報》也引述當地商業顧問公司Harish Bijoor Consults的分析稱，一方面華企需要遠離「戰火」，另一方面，印度市場也欠缺華貨的代替品，例如是在智能手機市場方面，故此認為華企能夠避過這場風波。

中國是印度繼美國後的大型貿易夥伴，佔印度化工、汽車零部件、消費電子和製藥等行業進口的約12%。英國廣播公司（BBC）也發表評論稱，印度在進口和部分領域依賴中國，完全抵制並非易事。

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文章授權轉載自《香港01》

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