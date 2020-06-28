陸瘋直播拍賣 口紅一哥5000萬人讚

疫情下許多實體經濟停擺，網上的直播帶貨則是「井噴狀態」。直播帶貨的形式不拘，幾乎沒有進入門檻，有利於中小企業家投入，但要成功並非易事。直播帶貨作為一種新型的電商銷售模式，有其特性，大陸幾乎各行各業都投入其中，台商也在直播中看到新商機。

在北京通惠河畔一個台商開設的網路直播間，兩位男歌手六哲和陳雅森正在快手直播推銷化妝品，直播製作人台商周祐丞說：「現在都是男生賣女性化妝品或保養品，因為他們的粉絲都是女性，相信歌手和明星的推薦，也容易為心儀的偶像買單。」

兩位男歌手一上線，立即有五千多位粉絲看直播，透過快手，先送出紅包福利，點讚數如雪片飛來。直播開始後，為帶動氣氛，兩人還現場獻唱自己的拿手歌。直播過程中，賣防曬套裝，包括防曬霜和蘆薈膠三件裝，三分鐘全部賣光。

男生賣化妝品不能不提「口紅一哥」李佳琦。去年三八婦女節，大陸網紅李佳琦在淘寶大學達人學院直播教學賣口紅，直播觀看量十八點九三萬，成交二萬三千單，成交金額三五三萬人民幣。

李佳琦於二○一七年底入駐抖音後，二個月就擁有粉絲一千三百萬，五千多萬人點讚。有人分析李佳琪直播優勢是：一、賣點清晰。口紅除顏色好看，還有包裝精緻、膏體顏值高、質感舒服、滋潤、持久、不掉色、香味等等。二、包裝方法多樣化，如使用效果呈現、類比法、場景法、身份認同法。三、引導用戶購買。四、建立個人「品牌」。

跟傳統的廣告文案賣貨相比，影音賣貨有什麼獨特之處呢？周祐丞說，這就好像人們跟好友聊天時，看一個「好」字，跟語音說「好」做對比，是不是感受完全不同。當你想到六哲和陳雅森的「Oh My God」和「買它」時，腦子裡一起浮現的也是六哲和陳雅森誇張的表情和語氣。

與秀場直播不同，電商直播是一切以產品為中心的直播，內容之一便是在直播間裡粉絲能拿到產品的「優異」價格，很多電商主播也通過拿下「全網最低價格」來固粉。

前淘寶直播運營負責人趙圓圓表示，在當今電商直播環境下，培養出的新興消費者，可能擁有新的購物習慣，例如不看圖文，只看直播。「以後的消費者會成為從另一個維度成長起來的一批人。」