未來上海網約車可能沒有駕駛了 示範應用27日上路

以後在上海搭乘網約車，上車後可能會發現，車上竟然沒有駕駛！上海27日舉行「智能網聯汽車規模化載人示範應用啟動」儀式，網約車業者滴滴率先開放用戶體驗。用戶只要在滴滴APP報名並通過審核，即可預約體驗自動駕駛服務。

根據上海市嘉定區微信公眾號發布的訊息稱，滴滴自動駕駛在嘉定率先推出，象徵上海智能網聯汽車載人示範應用進入規模化階段。自去年9月上海頒發首批智能網聯汽車載人示範應用牌照後，滴滴是首家正式推出示範應用的企業。

報導稱，滴滴首批自動駕駛車輛車身都噴有「自動駕駛」字樣，車頂雷達始終保持高速旋轉，即時接收各種傳輸信號，雷達下方則有攝像頭偵察四面八方的路況。

目前每輛自動駕駛車仍配有1名安全駕駛員和1名測試員，如遇突發情況，安全駕駛員會接管車輛；坐在副駕駛座的測試員主要承擔測試、講解等工作。乘客填寫完用戶體驗告知書，就可開始體驗之旅。

滴滴表示，首批投放的自動駕駛網約車將與滴滴平台上普通網約車實行「混合派單」。亦即，提前報名且通過審核的用戶，如果出行路線起終點都在自動駕駛運行範圍，就可選擇呼叫附近空閒的自動駕駛車。

微信公眾號《上海嘉定》表示，大陸工信部批准建設的大陸第一個「國家智能網聯汽車（上海）試點示範區」，2016年6月在上海國際汽車城正式啟用後，累計已為近百家國內外企業提供超過1,300天次、1萬小時測試服務。

報導稱，自動駕駛網約車能率先在嘉定街頭開跑，一個關鍵因素是，在嘉定53.6公里的開放測試道路上，5G信號已經實現全面覆蓋。另，高精度地圖也已採集完畢，同時建設了V2X車路協同應用系統、全息道路感知系統、安全監管監控平台、路側智能終端等一批服務於智能交通的基礎設施。

除滴滴之外，目前上海已有包括上汽、寶馬（BMW）在內的20家車廠獲得了78張智能網聯汽車測試牌照，嘉定也已集聚了90多家智能網聯汽車相關企業。同時，全球首個5G智慧交通示範區和大陸國家級智能網聯汽車雲控平台也正有序推進中，將加快實現智能網聯汽車規模化示範運營。