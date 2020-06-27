陸送港大禮 理財通將公布

「港版國安法」立法在即，市場憂慮動搖香港國際金融中心地位，中共中央為支持香港，最快於下周公布大灣區跨境「理財通」細節，以凸顯香港的地位穩固。「理財通」會採取封閉通路運作，大灣區居民「南下」投資香港理財商品，以及港人「北上」買大陸商品，各設有人民幣1,500億元（約新台幣6,380億元）總額度，銷售模式是大灣區銀行與香港銀行一對一合作，互相委託對方代銷本身的理財產品。

綜合香港媒體報導，香港投資基金公會希望在新機制下投資者可以買賣所有證監會認可的基金，不要限制只在香港註冊的基金。

香港金管局發言人未透露進一步具體細節，只強調與大陸當局一直緊密溝通，探索建立雙向跨境「理財通」機制，在風險可控和適切保障投資者的前提下，讓香港和大灣區城市居民，透過銀行體系購買對方市場的理財產品，有關工作正在積極推進。

中國人民銀行5月中發布「關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見」後，市場期待跨境「理財通」能盡快公布；市場人士認為，此舉是希望沖淡投資者對「港區國安法」實施可能影響香港前景的憂慮，也為「七一」回歸紀念再送大禮。

大陸最擔心的是資金大規模外流，因此會像「滬港通」的設計，「理財通」也會採用封閉式管道運作，並設有投資額度。

「理財通」先由銀行試行，因涉及很多合規和系統上的配合，先由銀行開始會比較容易處理，兩地銀行會以一對一方式合作，香港銀行與大陸銀行配對後，可向對方的客戶銷售旗下理財產品。

消息指出，目前傾向一對一的獨家代售，不排除日後再優化，可與多間銀行合作。

至於開戶問題，以香港客戶為例，透過「理財通」投資時，只須在本地銀行辦理，而「理財通」較一般投資帳戶有多些要求，究竟日後須否另開立「理財通」帳戶，或可在現有帳戶內把「理財通」投資分開作識別，則未有定案。

因「理財通」以封閉通路運作，資金原路往返，不會受到現有每日匯款上限影響。

產品種類方面，初期以簡單為主，香港金管局早期的研究，希望產品風險低及由當地銀行發行，而非第三方理財產品，惟未知最後方案形式。

對於投資者的保障，假設香港銀行代銷大陸銀行產品，如果職員誤導投資者，香港銀行需要負責；若是代銷的大陸銀行產品本身出現問題，將由大陸銀行負責，客戶可以透過香港的代銷銀行向大陸銀行索償。