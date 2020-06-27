劉強東掌京東數科 加快上市

京東集團昨（26）日發布公告，已與京東數科達成協議，轉換對京東數科的利潤分成權，並增資人民幣17.8億元現金，以取得京東數科共36.8%的股權，代表京東數科目前估值已接近人民幣2,000億元。

啟信寶信息顯示，京東數科發生多項工商變更，京東人力資源總監（CHO）余睿卸任京東數科董事長，由劉強東接任，這相距今年2月劉強東卸任京東數科技法人和董事長不過四個月。

21世紀經濟報導，業內人士分析，當前京東數科的種種變化，代表京東數科上市節奏加快。

信息顯示，京東於2017年6月完成京東數科的重組，獲得40%的利潤分成權，最大權益下可轉化為京東數科40%的股權。

不過，由於京東數科於2018年獲得新一輪融資，以及京東數科股權激勵計畫增加，京東最大權益被攤薄至35.9%。

京東集團此次相當於是將全部利潤分成權轉換為股權。

公告指出，京東數科股東於6月20日一致通過決議案，將京東數科整體變更為股份有限公司，並設置特別表決權股份。

其中，京東集團創始人兼董事局主席劉強東及控制實體宿遷領航方圓股權投資中心（宿遷領航方圓），在京東數科分拆及私募融資交易時所收購的股份將享有每股10票投票權。

由於特別表決權股份，京東將持有京東數科約18.7%的投票權，劉強東及宿遷領航方圓共同持有的投票權，將占京東數科全部投票權的54.7%。

啟信寶信息還顯示，京東數科於2016年1月完成A輪融資，估值約人民幣500億元，投資方包括紅杉資本、嘉實投資、中國太平等。

2018年7月完成至少人民幣130億元B輪融資，估值約人民幣1200億元，投資方包括中金資本、中銀投資、中信建投等。