樂高杭州旗艦店開業 湧人潮

樂高杭州旗艦店開業，樂高迷數百人連夜排起長隊，進場搶購限量版。樂高集團表示，杭州店是樂高集團在中國大陸開出的第四家品牌旗艦店，到今年底，將在中國開出220餘家店（含授權專賣店），覆蓋50餘個城市。

每日經濟新聞報導，樂高玩具製造（嘉興）有限公司成立於2013年6月，這是樂高集團在全球五家製造工廠之一。2014年樂高玩具（上海）有限公司成立，樂高在2016年才在上海迪士尼小鎮開出首家品牌旗艦店，此前，樂高玩具僅以出口貿易的形式在大陸市場銷售。

目前樂高在大陸的品牌旗艦店已有四家，其中北京一家，上海兩家，杭州開出第四家，此外，還有169家授權專賣店分布在40餘個城市。另外，跟阿里、京東等電商平台合作，覆蓋目前還沒開設門店的地區，接觸更多消費者。

樂高集團中國區總經理黃國強表示，樂高在全球共有570家門店，其中，大陸市場占四分之一（含授權專賣店）。

眾多消費品牌在疫情寒流之際，實體店經營紛紛打起退堂鼓，而樂高的線下開店腳步卻逆勢開新店。

黃國強認為，樂高在中國市場發展穩健。樂高2016年在浙江嘉興投產的工廠，是亞太地區唯一一家樂高工廠，表明樂高集團長期在中國發展的決心。即使面對疫情，他仍表示，營運受短期影響，但依舊看好中國市場。

值得注意的是，樂高廣開新店，但授權專賣店其實並非樂高集團直營，而是採取與代理商合作運營的模式，特別的是，樂高在中國的代理商卻不止一家。

黃國強指出，授權專賣店與品牌旗艦店在樂高的體系內都屬於品牌零售店，新品上架都是全球同步的，但二者在店面的大小上存在差異，品牌旗艦店的空間更大。

他指出，樂高發展品牌旗艦店是作為品牌的高地，透過旗艦店聚集更多消費者，讓品牌影響力輻射到周邊城市，然後輔之以授權專賣店。樂高授權專賣店是品牌的零售主力，會分布在更多地區，讓更多消費者接觸到樂高的產品和玩樂體驗。

每日經濟新聞報導，樂高在大陸市場的擴張計劃，就是品牌與代理之間的雙軌並進。黃國強將代理商稱為合作夥伴，樂高不像其他品牌選擇很多經銷商，讓經銷商之間相互競爭，而是與代理商更多的是合作關係。

黃國強表示，目前樂高在大陸市場的發展仍處於初期，大陸0到14歲的人口超過2億人，是個龐大的市場。