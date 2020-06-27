北京租屋市場冷 租金降

北京新發地批發市場出現的疫情，為本該復甦的房市潑了一盆冷水，不但租金出現罕見下降，成交量也下滑逾三成。

中新經緯報導，近來北京租房市場明顯遇冷，就連熱門租賃區域的房源，都較難對外出租。不管是個人房東還是長租公寓企業，都紛紛下調租金價格，吸引租客承租。業界認為，短期內，北京租賃市場的成交量仍會迅速下降，價格穩中有降。

一般來說，每年春節過後和大專院校畢業季，都是租賃市場的傳統旺季，成交量和成交價格會小幅上漲。但因為疫情，今年的兩大租賃旺季受到不小的衝擊。

位於北京朝陽區東四環外的十里堡，往年都是熱門租賃區域，但如今卻面臨客源減少、房源出租難的問題。

一家大型房產仲介公司十里堡門市經紀人李楓說，6月本是畢業生租房比較多的時候，但受疫情影響，畢業生都沒有回來，帶看的客戶中，很少是今年剛畢業的大學生，現在的帶看量，比之前少了30%左右。

我愛我家研究院統計顯示，6月前三周（6月1日至21日），北京住房租賃交易量較5月同期下滑5.78%，較2019年6月同期下滑3.17%。其中6月第三周（6月15日至21日）租賃交易量較第二周下滑19.27%，降幅較大。