商用車外資股比下月解禁

商用車製造外資股比限制7月解禁，大陸車市原有的合資模式即將瓦解，合資商用車企業恐現「股比爭奪」，或外資商用車企業獨資進場。專家評析，自主商用車品牌將面臨一定挑戰。

2020年版外商投資准入特別管理措施（負面清單）提出，在製造業領域放開商用車製造外資股比限制7月23日起施行。

每日經濟新聞報導，中國汽車流通協會商用車專業委員會秘書長鐘渭平指出，車市原有的合資模式可能並不適應大陸市場需求，企業可以利用這個契機進行適度調整和盤活資產。

一直以來，大陸商用車市場中，自主品牌憑借性價比擁有一定的競爭優勢。業內分析認為，商用車製造外資股比放開後，合資商用車企業將面臨股比爭奪，也會吸引外資商用車企業獨資進場。

鐘渭平認為，國際商用車巨頭在獨資入市後，會給大陸自有品牌的商用車行業帶來激勵，推動大陸商用車行業在產品設計、售後服務、金融服務等各方面有更好的發展。而且，即便是國外先進的商用車企業，如果不能適應國內的市場發展需求，也會面臨淘汰。

他認為， 商用車製造外資股比放開既是挑戰又是機會，也意味自主商用車品牌市場格局將重新洗牌。

目前，大陸商用車市場呈現穩定增長的發展態勢。據中汽協統計，今年5月商用車銷量約為52萬輛，年增48%，增幅高於汽車行業增幅約30個百分點，對汽車全行業的拉動效果明顯。