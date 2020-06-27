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漢雨生 拚當基因領域要角

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
燃石醫學創始人兼董事長漢雨生。（網路照片）
燃石醫學創始人兼董事長漢雨生。（網路照片）

廣州燃石醫學日前在美上市，發行規模達2.81億美元，為大陸腫瘤分子診斷行業史上最大IPO案。燃石醫學創始人、董事長漢雨生曾說，「公司每天所做的事情是對生命負責，生物科技、醫療領域，技術每提升1%，需付出數倍努力。」

金融界報導，燃石醫學6月12日在美國那斯達克掛牌交易，發行價16.5美元首日交易收盤漲49.27%至24.63美元，市值逾25億美元，為中國腫瘤分子診斷行業最高市值企業。漢雨生持股17%，身價飆逾4億美元。

燃石醫學成立於2014年3月，專注於為腫瘤精準醫療提供最具臨床價值的二代基因測序（NGS）服務，業務及研發方向覆蓋三大領域：腫瘤患病人群檢測、癌症早檢以及腫瘤基因組大數據生態圈。報導稱，公司取名的原因，如同6,500萬年前，彗星撞擊地球一樣，希望能改變整個行業生態結構。

大陸癌症患者數量逐年遞增，機構預估2030年將達580萬例。而傳統的基因檢測方法主要針對已知基因進行順序排查，價格便宜，但缺點是檢測變異位點數及變異類型受限制。NGS是通過高通量測序的方法從基因了解腫瘤，能一次性檢測幾十、幾百個基因，篩查全部用藥的可能性，並根據檢測結果把分子靶向藥物和免疫藥物推薦給適合的腫瘤患者，精準用藥，延長生命。

漢雨生看好腫瘤早篩市場商機，估達兆級規模。在基因領域能打造出一家類似於騰訊或者阿里巴巴這樣的巨頭，極有可能是從腫瘤早篩市場成長起來。

漢雨生對生物醫療有興趣，在學生時代可見端倪，酷愛科幻小說、生物研究，相信生命科學是一個會改變世界的學科，大學選擇生化科系。讀研究所被保送到大陸醫科院腫瘤醫院，接觸到更多腫瘤病例，他發現有許多的科研成果堆積在圖書館裡，沒有真正運用到臨床醫學上，所以嘗試走商業這條路，找到科研和實際應用之間的結合點。

漢雨生說，他的強項是對行業和技術的前瞻性把握，但在創業過程中，對人性的把握、對員工心力的培養、管理制度的落地同樣非常重要。創業時採「創始人股東制」，既是創始人，也是股東，創始人都要自己投錢，形成利益共同體，為公司拚搏。

腫瘤 基因

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