任匯川加入騰訊 槓上阿里

曾被視為中國平安集團接班人的任匯川，6月轉換跑道到騰訊集團。從人民幣1.4兆元市值的金控大平台，到3.74兆元市值的互聯網帝國；任匯川揮別平安執行董事、副董事長，接任騰訊金融科技（FiT）戰略發展部特別顧問。

有人覺得他委屈了，但計算機工程（電機）出身的他，從金融高管變身科技咖，總算適得其所。

51歲的任匯川在被譽為「新中國工程師搖籃」、「北方矽谷」的哈爾濱工業大學畢業，就加入平安集團。

當年中國平安從股份制保險公司起家，一路前行壯大為涵蓋保險、銀行和投資三大版圖，如今已是市值人民幣1.4兆元的金融帝國，更是大陸罕有能匹敵四大國有銀行的金融機構，平安市值更超過農行和中行，僅次於建行與工行。

任匯川38歲出任平安產險董事長，是平安集團本土少壯派代表；2010年出任平安集團第三任總經理，主導平安集團海外併購，並分管平安證券、平安信託等，是平安集團創始人、董事長馬明哲的得力幹將，一度被點名是平安集團的接班人。

任匯川在51歲轉換跑道，加盟騰訊集團，也是他人生的第二個工作行業。

財華社報導，騰訊曾經發布「智慧金融白皮書」，暢想了未來的智慧金融如何融入人們的生活。據說，就是任匯川在平安分管智慧城市業務時，和多個地方政府合作，提供經驗和心得，給馬化騰出的點子。

報導還指，任匯川加入騰訊，是騰訊總裁劉熾平力邀，有意將騰訊金融科技業務，作為跟廣告、遊戲業務三足鼎立的新亮點，做大金融科技。

騰訊金融科技是騰訊集團旗下為用戶提供互聯網支付與金融服務的綜合平台，前身是財付通。目前騰訊金融科技旗下有微信支付、理財通等。

自2013年發起成立「互聯網保險第一股」眾安在線，騰訊已在保險領域布局七年，參股了眾安財險、和泰人壽以及水滴籌，陸續拿下了互聯網保險、壽險和保險仲介牌照，但保險金融仍然是尚未完成的拼圖，任匯川加盟，正是騰訊在保險領域要加速與阿里競爭，一別苗頭的信號。

報導分析，任匯川目前是騰訊金融科技特別顧問，應該只是過渡時期的身份，而任匯川加盟騰訊意在騰訊正申請的財險牌照，如果該牌照獲批，任匯川或將執掌這家騰訊旗下的保險公司。