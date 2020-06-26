歷經3個世紀！過134歲生日 大陸最長壽人瑞生於清朝光緒年間

新疆老人阿麗米•罕色依提昨（25）日在親朋、鄰居及當地官員的祝福中，歡度134歲生日。她出生於1886年，當時是清朝光緒年間，已經歷經三個世紀。

綜合陸港媒體報導，阿麗米•罕色依提2013年成為大陸十大壽星第一名後，又被認證為世界上最長壽的人和世界上最長壽的女性。

阿麗米罕•色依提是新疆喀什地區疏勒縣庫木西力克鄉人，平日她依然保持唱情歌的習慣，且詼諧幽默。當日，疏勒縣政府在她居住的村莊，舉辦「情歌不止傳奇不朽」為主題的生日慶祝活動。

她目前已不能走路，飲食起居需由她的孫子和孫媳照料。當地醫院近日出具的檢測報告顯示，她身體健康，眼不花，耳不聾。

阿麗米罕•色依提周三（24日）參加朋友為她舉辦的私人聚會，胃口很好，吃了一小碗拉麵、一個烤包、一串羊肉、一塊西瓜。因為她的牙齒已脫落，羊肉切成了小塊才可食用。

她17歲嫁人，婚後沒有生孩子，這成了她的遺憾，為了彌補遺憾，她和丈夫商量後領養兩個孩子。

阿麗米罕•色依提的曾孫、在中國醫科大學就讀大四的熱孜萬古麗表示，心態好、樂觀是她長壽的主要原因。喝水多、重視早餐也非常重要。「早晨起來，洗漱完就喊，『給我弄點吃的』。」

阿麗米罕•色依提身體十分健康，她一直堅持晚上10點睡覺，6點起床，很少午睡，講究生活規律。村裡其他老人多少都因為病痛反覆去醫院，但阿麗米罕•色依提卻只因為一場重感冒去就診過，除此之外再沒有了。