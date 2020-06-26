「維多利亞的祕密」退出香港 旗艦店提早7年解租恐賠6億

美國最大的內衣零售品牌Victoria`s Secret（維多利亞的祕密，下稱維密）受疫情影響，繼英國業務申請破產後，亦正式撤出香港，關閉銅鑼灣旗艦店，結束7年的「香港之旅」。據悉，維密提早7年解約租約，將有可能被追討高達6億港元的租金。

另外，法國品牌CHANEL香港分店擬縮減人手，有員工投訴，公司要求員工自行離職或放四個月無薪假。

綜合媒體報導，維密母公司L Brands中國團隊回應香港旗艦店關門消息，稱「過去一年日益艱難的零售環境，讓我們在香港的經營挑戰加劇」，但強調銅鑼灣旗艦店關閉後，維密電商不受影響。

據報導，維密由2017年9月起承租，租約期長達10年，至2027年8月才屆滿。如今維密提早了7年解約，按每月700萬港元計算，維密有機會被追討高達6億港元的租金。

報導稱，維密銅鑼灣店24日晚突然宣布遣散所有員工，並立刻關店，25日即沒有再營業。如今該店大門深鎖，門上貼有告示稱該銅鑼灣旗艦店已結束營業，而在店內，工作人員則忙著將貨物打包。

維密於2013年進軍香港，當年4月在中環IFC及沙田新城市廣場開設分店，但僅售賣一些香水、護膚用品等，內衣並非主要產品，其後公司於機場、德福也陸續開設分店，至2018年7月，維密銅鑼灣旗艦店開業，方正式大舉在香港售賣內衣，但最終亦不敵疫暴夾擊，結束在港的所有店舖。

CHANEL要求員工自行離職

除了維密，法國奢侈品牌CHANEL香港分店也出狀況。有媒體接獲CHANEL員工投訴，指CHANEL要求員工自行離職或放4個月無薪假，又斥公司企圖逃避按「僱傭條例」支付遣散賠償。而部分員工則更改合約至每周工作20小時。據悉，這次行動約涉及逾百名員工，主要針對前線基層人員。

報導引述該員工說法，指近日門市營業額已逐步回復至疫情前水平，廣東道分店甚至出現排隊人潮，但仍削減人手，批評公司刻薄。

據悉，早前CHANEL香港部分分店每間已削減最少2至6人，包括沙田、朗豪坊、尖沙嘴等。根據官網，CHANEL於香港有逾40間專門店。