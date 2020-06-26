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新浪支付遭人行開罰7,389萬

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
（中新社）
（中新社）

第三方支付機構新浪支付因涉及九項違規行為，被中國人民銀行開出人民幣1,718.4萬元（約新台幣7,389萬元）的巨額罰單。

第一財經報導，人民銀行營業管理部公布最新行政處罰資訊顯示，北京新浪支付科技有限公司(新浪支付)涉及九項支付違法行為，於6月18日被給予警告，沒收違法所得人民幣165.9萬元，並處罰款1,718.4萬元（約新台幣7,389萬元），罰沒合計1,884.3萬元。

新浪支付時任總經理邊江也被給予警告，並處罰款人民幣35萬元。

天眼查資訊顯示，新浪支付成立於2011年09月05日，總部位於北京海澱區，註冊資本人民幣1億元，為北京新浪互聯資訊服務有限公司全資子公司。

根據公告，新浪支付違法行為包括：未落實特約商戶管理責任；支付交易資訊未落實真實、完整、可追溯要求；為不符合規定的商戶開通代收業務；未按規定與外包服務機構開展業務合作；違規開立與使用支付帳戶；未按規定管理客戶備付金；未按規定公開披露有關事項；未按規定辦理相關變更事項；未按規定建立相關制度辦法等九項罪名。

第三方支付機構仍然面臨嚴監管的態勢，今年以來，已有多家支付機構收到高額罰單。其中，未按規定存放和管理客戶備付金是很多支付機構被罰原因。

例如人行營業管理部4月29日公告，商銀信支付服務有限責任公司因涉挪用備付金、為非法集資平臺直接提供支付結算服務等十六項違規，合計罰沒人民幣1.16億元。

人民幣 北京 中國人民銀行

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