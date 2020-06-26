聽新聞
test
0:00 / 0:00
前5個月 深圳對外投資增6成
深圳市商務局表示，今年1-5月，深圳市企業共對全球直接投資了168家非金融類境外企業，中方協議投資額45.31億美元，實際對外直接投資額40.16億美元，同比增長61.78%。
新華社報導，深圳市對外投資主要流向批發和零售業、製造業、租賃和商務服務業等領域，對外投資結構持續多元化。其中，「一帶一路」沿線是深圳市企業投資的重點。1-5月，深圳市企業對新加坡、越南、泰國、印尼、孟加拉國等13個沿線國家和地區新增投資38家企業和機構，同比增長26.67%。深圳市在「一帶一路」沿線國家和地區新簽承包工程項目合同127份，其中1000萬美元以上大項目38個。
此外，對外承包工程新簽合同較多。1-5月，深圳市企業對外承包工程新簽合同額67.37億美元，完成營業額47.32億美元，主要集中在一般建築、通訊工程建設等行業。
據統計，截至去年年底，深圳企業在境外141個國家和地區設立了7038家企業和機構，海外員工超過10萬人。目前，深圳市對外投資存量達到1450.83億美元，對外承包工程累計簽訂合同額2024.87億美元，完成營業額1689.65億美元；累計承接援外培訓任務138期，為134個發展中國家和國際組織培訓了3629名學員。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言