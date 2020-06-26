億邦赴美上市 募資42億

比特幣礦機廠商億邦國際將於美東時間26日在那斯達克掛牌上市，恰逢疫情帶動比特幣買氣回籠，募資金額從原本1億美元（約新台幣30億元）提高到1.44億美元（約新台幣42億元），每股發行價格6.5美元，上市估值達8.5億美元（約新台幣255億元）。這也是繼嘉楠科技後，第二家在美國上市的大陸礦機廠商。

中國三大比特幣礦機生產商為比特大陸、嘉楠耘智和億邦國際。老大比特大陸不但錯過礦機商第一股的契機，兩位聯席CEO還詹克團和吳忌寒，正在爭奪對北京子公司的控制權，反目成仇陷入內鬥。

昔日排行老三的億邦國際一旦上市，將是繼嘉楠科技之後，上位「比特幣礦機第二股」。不過，對億邦國際來說，上市之路是一波三折。 億邦國際在2018年3月從新三板除牌，當年6月在港交所提交IPO招股書，但最後港交所披露為失效；同年底億邦國際二次向港交所提交上市申請，隔年6月仍被港交所拒於門外。

二度折戟原因，港交所總裁李小加回應稱，「不符合港交所上市適應性核心原則」。港交所認定，無論是吸金礦機業務，還是轉型成AI業務，加密貨幣礦機製造商均無法滿足上市適應性。

因此億邦國際掉頭，向美國證券交易委員會（SEC）投石問路，敲開上市大門。此時此刻登板那斯達克敲鐘令人矚目，因為瑞幸財務造假事件爆發，中概股掀起回歸潮，先前在美股上市的嘉楠科技，疫情期間股價持續下跌，都為中概股上市造成負面影響，億邦國際不免蒙上陰影。

新京報報導，億邦國際的美股上市布局，也跟進嘉楠耘智布局AI經片領域，進行智能家居系統、智能健康終端及服務器，以及智能自動化務農系統等三項人工智能晶片開發。

達晨創投溫華生分析，礦機是強調算法，而AI是在算法基礎上做更多延伸性，因此礦商發展AI晶片業務，屬於業務延伸。