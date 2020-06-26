孫押寶阿里 報酬率7,000倍

軟銀首席執行長孫正義與阿里巴巴創辦人馬雲的交情要從21年前談起。1999年是互聯網熱潮的最後一年，馬雲在杭州創辦阿里巴巴後，四處尋求投資都碰壁，在大陸找不到投資的情況下，馬雲經朋友介紹認識當時正在尋找投資目標的孫正義，兩人相談甚歡。

孫正義於2000年向當時還在起步階段的阿里巴巴投資2,000萬美元，這也是軟銀在科技公司上最成功的押寶，外界估計這筆投資現在價值高達1,500億美元，投資報酬率高達7,000多倍。

孫正義2019年12月在東京大學一場對話中，回顧投資阿里的心境，他說，馬雲和自己見過的所有創業者都不一樣，不談商業模式，也不要錢，馬雲只說了自己的願景，他能感受到他的決心和激情，「5分鐘之後我說我懂了，你要改變世界」。

公開資料顯示，今年1月至今，道瓊工業指數和日經225指數分別跌11%和5%，但軟銀持有的阿里、T-Mobile和SBKK逆勢增長9%。

為應對危機，孫正義此前提出要出售軟銀持有的T-Mobile和阿里巴巴股份，分別為200億和115億美元，用於回購股票和削減負債。目前大部分交易已完成。