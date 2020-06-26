「夜經濟」復甦 歇馬夜市開市

隨著疫情防控常態化，社會全面復工復產，中國城市「夜經濟」也在2020年初夏逐漸復甦。作為當地夜經濟發展規畫中極具融合性的商業街區，經過歷時數月精心打造的瀋陽市瀋河區歇馬夜市24日晚鳴鑼開市。

中新社報導，夜市開市當晚，現場同時舉行了2020瀋河消夏購物節暨夜經濟啟幕儀式。當地官員現場參與到直播探店和互動推介中去，為夜經濟發展助力；扶貧駐村書記也在活動現場直播帶貨本村的土特產品，助力當地農民脫貧攻堅。

夜市裡不僅有深受人們喜愛的美食攤位，還引入了脫口秀、街舞、兒童話劇、相聲曲藝等多種演繹活動。主辦方表示，將通過更換活動內容、演出形式，在未來的每一次周末市集中給民眾呈現出不同的夏夜風貌。

家鄉在武漢武昌的桂林經營了幾十年的熱乾麵館。此次歇馬夜市，桂林帶著徒弟來到這裡賣熱干面。他還在攤位前掛出了「援鄂醫療隊免費吃熱乾麵」的條幅，以此感謝遼寧醫療隊對家鄉的援助。

「只要是去湖北支援的醫生，來我這裡吃麵都免費」！桂林說，從3月復工復產到現在，他的麵館已經免費送出了300多碗熱乾面。當晚，與「熱乾麵」一同出現在歇馬夜市中的還有周黑鴨、小龍蝦、花螺等各種湖北特色美食。

這些熱辣小吃借夜市「出道」，組團亮相瀋陽，聯袂組成「遼鄂一家親」主題攤位。數位經歷了疫情的湖北人選擇來到這個夜市復工復產，為瀋陽市民帶來特色湖北美食，也為當地夜經濟發展助力。

夜市還展示了德國烤乳豬、墨西哥塔可等來自異國的美食製作技藝，米其林餐廳大厨也端上經典菜品，展示異域風情和文化。一場久違的熱鬧市集掀起了城市夜晚生活方式新潮流。