為城市把脈看診 天津能源大數據受矚目

天津在24日舉行「世界智能大會」，通過被稱為能源「數據工廠」的天津能源大數據平台，人們可以零距離感知城市能源大數據的獨特魅力。

新華社報導，與會專家們認為，大數據是智能科技時代的關鍵支撐力量，更是一筆寶貴的財富。來源於城市能源應用領域的大數據可以真實反映城市內在發展狀況，善加利用不但可以為城市「把脈問診」，更能催生出新產業、新機遇，成為城市高質量發展新動能。

電力大數據在城市能源大數據中具有代表性。隨著智能電網的普及，電力大數據的獲取渠道不但更便捷，整合運用也更具可操作性。

「隨著智能電網的實施和智能傳感設備的大量安裝使用，電力公司即將獲取史無前例的超大規模數據。」論壇嘉賓、中國工程院院士、天津大學教授余貽鑫說，從電力用戶、電力市場、服務提供商，到運行、發電、輸電和配電，所收集到的數據都可以同其他領域共享融合。有效整合這些數據將改變電力公司運行模式，為城市管理帶來重大效益。

成立至今一年多來，天津能源大數據平台這座「數據工廠」正在打破數據壁壘、完善共享方式，為天津市能源轉型和綠色發展提供「數字」支撐。

「能源大數據在數據工廠中實現匹配、清理、整合、打通和資產化封裝，最終為政府、企業、居民提供數字化服務。這將為天津推動能源革命先鋒城市建設注入數字動能。」國網天津電力互聯網部監測分析處處長鄭劍說。

華為電力行業解決方案首席架構師劉藝紅表示，大數據是實現城市管理和民生服務智能化、數字化變革的基礎設施。傳統城市在建設中一直按行業推動信息化建設，形成了很多數據孤島。未來的智慧城市將形成統一的系統，實現對所有社會狀態和業務的全面感知。