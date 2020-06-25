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特派員在現場／疫情中逆行 台商勇闖北京

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京報導
疫情中，北京台商鄭旭宏在望京國際商業中心四樓開一家「大咖牛」大師牛肉麵，做為北京旗艦店。 記者賴錦宏／攝影
疫情中，北京台商鄭旭宏在望京國際商業中心四樓開一家「大咖牛」大師牛肉麵，做為北京旗艦店。 記者賴錦宏／攝影

一場突如其來的疫情，讓很多行業被迫停擺、裁員降薪，同時也讓很多職場員工重新求職。然而，也有逆向思考的投資者，在危機中看到疫中及疫後的發展機會，投入北京市場，搶占經濟高地。

來北京已經廿年的鄭旭宏，曾在台灣做建材、在清大教風水，經營過北京兒童醫院便當店，最近集合幾位台灣股東在望京國際商業中心四樓商鋪開了「大咖牛」大師牛肉麵，做為北京旗艦店。

鄭旭宏表示「原汁原味」非常重要，必須還原台灣牛肉麵的原味，做出一碗正宗的台灣精品美食。

北京朋友笑他「太勇敢」，在疫情嚴重的北京逆行開店，鄭旭宏表示，「有人把它當成危機，我們看成轉機」。○三年的ＳＡＲＳ，北京一度商業蕭條，但「呷哺呷哺」打出個人火鍋最衛生，從一家店擴張到數百家店；台灣捷安特也逆勢上揚，騎自行車成為最健康時髦的運動，「誰說危機不是轉機？」

因應疫情，「大咖牛」也發展外賣、網路平台，做速食包。鄭旭宏說，很多北京民眾都去過台灣，也知道台灣口味。「只要產品好，不怕巷子深」，望京店成立後，將會陸續開拓北京其他分店。並且成立中央廚房，穩定湯頭和牛肉的品質。

和「大咖牛」一樣逆向飛行的是徐韜和大陸同學鮑冠羽創立的「小包智工」。他們是從線下的人力資源調配系統服務自由職業者，是一個即時人力資源匹配的靈活用工平台。成立三年以來，為服務業提供大量的餐飲業和服務業工作者。

徐韜說，疫情後，很多人失業、轉職。「靈活用工」腳步會加速推進。大陸人社部明定今年是靈活用工元年。疫情若好轉，下半年靈活用工將會成為主流。未來三到五年，將走向成熟期。

「小包智工」最先開始經營的服務業，如保潔家政，收銀員，服務員，理貨員，促銷員，物業管理，保安保全，幫助節省人事費用。這些員工一直都有共同的特性，有高峰低谷的用人差異，白天沒人，晚上有人，適合兼職。平台化的用工，更適合這些人，把這些人錯峰用工。

徐韜說，小包智工，把員工從傳統上的固定場所，但在固定區域的地方工作中，釋放出來。可以在某一個商圈中，來回調用。使每一個員工比在固定場所工作的薪資，平均要高出二千元人民幣

疫情中，大陸新行業新業態仍在高速發展和變化，隨著行業的興衰變化愈來愈快，給老闆和員工都帶來挑戰，「轉變」也會成為老闆和員工們思考常態。

北京 疫情 人民幣 失業 新冠肺炎

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