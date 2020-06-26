發布26成果 世界智能大會閉幕

第四屆世界智能大會24日下午閉幕。大會面向全球發布報告、政策、產品等26項成果。在閉幕式上，丹麥卡倫堡生態工業園、中新天津生態城分享了各自的發展經驗，超人氣主播薇婭詳細講解了「直播帶貨」中的科技元素，阿里巴巴集團戰略發展部天津總經理于霖介紹了網絡扶貧的三個模式，讓人們充分領略到了科技發展給人類生活帶來的改變。

中新社報導，本屆大會期間，除了雲開幕式和主題峰會外，舉辦了10場雲平行論壇，開展了「雲智能科技展」、六大線上賽事、雲上智能體驗等一系列活動，打造了雲上「會展賽+智能體驗」的全新平台。

24日上午，第四屆世界智能大會簽約及揭牌活動在天津禮堂舉行，在「雲簽約」活動中，天津市各區在分會場與重點項目投資方代表共簽約148個，涉及新基建、新一代信息技術、高技術服務、新能源新材料、高端裝備製造等新興產業，其中內資項目總投資809.19億元人民幣，外資項目總投資15.94億美元。

在線下簽約活動中，天津市與中國工業和信息化部簽署了開展中國軟件名城創建工作合作備忘錄，與騰訊計算機系統有限公司、阿里巴巴集團簽署了戰略合作協議。根據部市合作備忘錄，雙方將充分發揮天津市信息技術產業基礎雄厚以及創新平台集聚的核心優勢，打造名品、名企、名人、名園、名展，形成產業集群競爭力，努力創建打造「中國軟件名城」。

與騰訊公司合作方面，雙方將發揮各自優勢，在新基建、工業互聯網、雲服務、大數據、智慧城市建設等領域開展合作。與阿里巴巴集團合作方面，雙方將在新基建、數字經濟、數字生活和數字經濟新環境等方面深化戰略合作，打造「天津智港」。