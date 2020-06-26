發布26成果 世界智能大會閉幕

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第四屆世界智能大會24日下午閉幕。大會面向全球發布報告、政策、產品等26項成果。在閉幕式上，丹麥卡倫堡生態工業園、中新天津生態城分享了各自的發展經驗，超人氣主播薇婭詳細講解了「直播帶貨」中的科技元素，阿里巴巴集團戰略發展部天津總經理于霖介紹了網絡扶貧的三個模式，讓人們充分領略到了科技發展給人類生活帶來的改變。

中新社報導，本屆大會期間，除了雲開幕式和主題峰會外，舉辦了10場雲平行論壇，開展了「雲智能科技展」、六大線上賽事、雲上智能體驗等一系列活動，打造了雲上「會展賽+智能體驗」的全新平台。

24日上午，第四屆世界智能大會簽約及揭牌活動在天津禮堂舉行，在「雲簽約」活動中，天津市各區在分會場與重點項目投資方代表共簽約148個，涉及新基建、新一代信息技術、高技術服務、新能源新材料、高端裝備製造等新興產業，其中內資項目總投資809.19億元人民幣，外資項目總投資15.94億美元。　　

在線下簽約活動中，天津市與中國工業和信息化部簽署了開展中國軟件名城創建工作合作備忘錄，與騰訊計算機系統有限公司、阿里巴巴集團簽署了戰略合作協議。根據部市合作備忘錄，雙方將充分發揮天津市信息技術產業基礎雄厚以及創新平台集聚的核心優勢，打造名品、名企、名人、名園、名展，形成產業集群競爭力，努力創建打造「中國軟件名城」。

與騰訊公司合作方面，雙方將發揮各自優勢，在新基建、工業互聯網、雲服務、大數據、智慧城市建設等領域開展合作。與阿里巴巴集團合作方面，雙方將在新基建、數字經濟、數字生活和數字經濟新環境等方面深化戰略合作，打造「天津智港」。

阿里巴巴集團 直播

延伸閱讀

鴻海FII 6月29日舉辦高峰論壇

疫情衝擊提名大會 拜登改線上川普愛現場

孫正義：即日起退出阿里巴巴集團董事

高銀股東會技術性流會 陳其邁：尊重楊明州依權責處理

相關新聞

上海特斯拉 擴張進度超前

特斯拉上海超級工廠的擴張進度超前，尤其Model Y工廠也就是二期項目的所有建設活動中，一棟新的建築正在進行鋼結構施工，...

特派員在現場／疫情中逆行 台商勇闖北京

一場突如其來的疫情，讓很多行業被迫停擺、裁員降薪，同時也讓很多職場員工重新求職。然而，也有逆向思考的投資者，在危機中看到疫中及疫後的發展機會，投入北京市場，搶占經濟高地。

前5個月 深圳對外投資增6成

深圳市商務局表示，今年1-5月，深圳市企業共對全球直接投資了168家非金融類境外企業，中方協議投資額45.31億美元，實...

節日發源地 汨羅大賺端午財

昨天是端午節，端午發祥地的湖南汨羅市屈子祠鎮，位在鎮裡的汨羅粽子特色產業園，連日來工人們將製作好的粽子發送大陸各地。

陸往中歐貨運 預約通關不打烊

中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司24日對外稱：今年經新疆阿拉山口口岸出入境的中歐班列已達2000列，較去年提前52天達到這...

貴州醫藥業 產值達千億人民幣

貴州省健康醫藥產業產銷24日舉行推進活動，會中透露2019年貴州健康醫藥產業產值達1019億元人民幣。

廣交會雲端落幕 破紀錄 採購商來自217個地區

第127屆廣交會24日在「雲端」落幕。廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵稱，本屆廣交會總體運行平穩，舉辦成效符...

發布26成果 世界智能大會閉幕

第四屆世界智能大會24日下午閉幕。大會面向全球發布報告、政策、產品等26項成果。在閉幕式上，丹麥卡倫堡生態工業園、中新天...

為城市把脈看診 天津能源大數據受矚目

天津在24日舉行「世界智能大會」，通過被稱為能源「數據工廠」的天津能源大數據平台，人們可以零距離感知城市能源大數據的獨特...

「夜經濟」復甦 歇馬夜市開市

隨著疫情防控常態化，社會全面復工復產，中國城市「夜經濟」也在2020年初夏逐漸復甦。作為當地夜經濟發展規畫中極具融合性的...

孫押寶阿里 報酬率7,000倍

軟銀首席執行長孫正義與阿里巴巴創辦人馬雲的交情要從21年前談起。1999年是互聯網熱潮的最後一年，馬雲在杭州創辦阿里巴巴...

億邦赴美上市 募資42億

比特幣礦機廠商億邦國際將於美東時間26日在那斯達克掛牌上市，恰逢疫情帶動比特幣買氣回籠，募資金額從原本1億美元（約新台幣...

熱門新聞

流浪漢談古籍變百萬網紅！一場直播賺逾10萬 一年後卻崩潰了

港媒：香港反送中人士逃亡路線曝光 花387萬假扮釣客偷渡來台

孫正義：即日起退出阿里巴巴集團董事

中印衝突 紅二代曝料：中方5人受傷其中2人死亡

香港前律政司長︰港版國安法根治分裂行為 否則香港變成台灣

攝影家李振盛 拍下「文化大革命」瞬間

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。