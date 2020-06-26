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廣交會雲端落幕 破紀錄 採購商來自217個地區

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第127屆廣交會24日在「雲端」落幕。廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵稱，本屆廣交會總體運行平穩，舉辦成效符合預期，採購商來源地分佈創歷史紀錄。　　

中新社報導，本屆廣交會近2.6萬家境內外參展企業通過圖文、視頻、3D等形式上傳海量展品，新產品、智能產品等持續增多。廣交會網上直播間突破時空限制，增強了交互體驗，企業參與熱情高漲。有的企業針對各個海外市場實際情況，制定個性化直播方案，每天上線十幾場直播；有的企業還實時直播自動化生產線。　

本屆廣交會搭建智能高效的供採對接推送與在線洽談系統。境外採購商通過系統發起預約洽談、開展即時溝通、達成意向訂單。同時，在網上複製實體展雙方互信的貿易洽談環境，提升了信任度和採購洽談效率。　　

徐兵稱，在新冠肺炎疫情仍在全球蔓延、世界經濟衰退風險大幅上升、全球貿易受到嚴重衝擊的背景下，本屆廣交會吸引了來自217個國家和地區的境外採購商註册觀展，採購商來源地分佈創歷史紀錄，保持了多元化和全球化，持續助力優化國際市場佈局。許多中國外貿企業收穫不少諮詢和意向訂單，取得了不錯的參展效果。

不少中國外貿企業表示，廣交會的舉辦幫助他們維繫了老客戶、結識了新客戶，為正需要訂單的企業下了一場及時雨，會後還將與採購商進行更加深入的洽談，力爭達成更多貿易成果。　　

徐兵表示，首次躍上雲端的廣交會，為廣大中外企業開展貿易合作開闢了超越時空限制的無限空間，探索了國際貿易發展的新路子，為穩住中國外貿外資基本盤作出了積極貢獻。

直播 新冠肺炎 疫情

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