貴州醫藥業 產值達千億人民幣

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

貴州省健康醫藥產業產銷24日舉行推進活動，會中透露2019年貴州健康醫藥產業產值達1019億元人民幣

中新社報導，作為中國四大中藥材產地之一的貴州，目前中藥材種植面積達到650萬畝。「黔地多靈藥」，貴州中藥材資源豐富，據第四次中國中藥資源普查統計，貴州藥用植物資源有5100多種。

近年貴州按照「大健康、大品種、產業扶貧、山地特色」發展思路，大力發展特色中藥材產業，做大做強優勢品種、延伸產業鏈。同時，貴州深入推進大健康同大數據、大生態、大旅遊等產業融合發展。　　2019年，貴州大健康同旅遊、養老、體育等產業融合發展實現總產值119億元，形成了健康醫藥產業新的支撐。

貴州省健康醫藥產業產銷推進活動旨在展示貴州健康醫藥產業發展成果，加強健康醫藥產銷銜接，搭建交流合作平台，助推企業開拓新渠道、新市場，暢通健康醫藥產業上中下游鏈條，推動全省健康醫藥產業高質量發展。

活動現場，藥材種植、中藥材銷售、藥品生產、醫藥銷售、醫療機構、健康融合等37家單位簽訂了24個產銷合同，簽約金額9.8億元。

貴州官方表示，貴州將在中藥材產業、醫藥製造業、醫藥服務業方面、健康融合業等方面持續發力，聚焦「短平快」中藥材品種，大力推進規模化、標準化、基地化建設，「訂製藥園」規模擴大到20萬畝；集中力量打造重點園區、重點企業、重點產品、重點項目，積極培育化學藥、生物藥、醫療器械、配方顆粒、藥食同源產品等多種產業形態；大力提升藥品流通效率和服務水平，全力打造中醫藥服務示範區。

中藥 人民幣 中醫

延伸閱讀

豪雨不歇 安徽300座水庫超水位

市值近4.8兆港元…騰訊超阿里 躍登香港股王

貴州暴雨至少20死 街道出現瀑布

三峽大壩危機？中國「長江大暴雨」的汛災警戒

相關新聞

上海特斯拉 擴張進度超前

特斯拉上海超級工廠的擴張進度超前，尤其Model Y工廠也就是二期項目的所有建設活動中，一棟新的建築正在進行鋼結構施工，...

特派員在現場／疫情中逆行 台商勇闖北京

一場突如其來的疫情，讓很多行業被迫停擺、裁員降薪，同時也讓很多職場員工重新求職。然而，也有逆向思考的投資者，在危機中看到疫中及疫後的發展機會，投入北京市場，搶占經濟高地。

前5個月 深圳對外投資增6成

深圳市商務局表示，今年1-5月，深圳市企業共對全球直接投資了168家非金融類境外企業，中方協議投資額45.31億美元，實...

節日發源地 汨羅大賺端午財

昨天是端午節，端午發祥地的湖南汨羅市屈子祠鎮，位在鎮裡的汨羅粽子特色產業園，連日來工人們將製作好的粽子發送大陸各地。

陸往中歐貨運 預約通關不打烊

中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司24日對外稱：今年經新疆阿拉山口口岸出入境的中歐班列已達2000列，較去年提前52天達到這...

貴州醫藥業 產值達千億人民幣

貴州省健康醫藥產業產銷24日舉行推進活動，會中透露2019年貴州健康醫藥產業產值達1019億元人民幣。

廣交會雲端落幕 破紀錄 採購商來自217個地區

第127屆廣交會24日在「雲端」落幕。廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵稱，本屆廣交會總體運行平穩，舉辦成效符...

發布26成果 世界智能大會閉幕

第四屆世界智能大會24日下午閉幕。大會面向全球發布報告、政策、產品等26項成果。在閉幕式上，丹麥卡倫堡生態工業園、中新天...

為城市把脈看診 天津能源大數據受矚目

天津在24日舉行「世界智能大會」，通過被稱為能源「數據工廠」的天津能源大數據平台，人們可以零距離感知城市能源大數據的獨特...

「夜經濟」復甦 歇馬夜市開市

隨著疫情防控常態化，社會全面復工復產，中國城市「夜經濟」也在2020年初夏逐漸復甦。作為當地夜經濟發展規畫中極具融合性的...

孫押寶阿里 報酬率7,000倍

軟銀首席執行長孫正義與阿里巴巴創辦人馬雲的交情要從21年前談起。1999年是互聯網熱潮的最後一年，馬雲在杭州創辦阿里巴巴...

億邦赴美上市 募資42億

比特幣礦機廠商億邦國際將於美東時間26日在那斯達克掛牌上市，恰逢疫情帶動比特幣買氣回籠，募資金額從原本1億美元（約新台幣...

熱門新聞

流浪漢談古籍變百萬網紅！一場直播賺逾10萬 一年後卻崩潰了

港媒：香港反送中人士逃亡路線曝光 花387萬假扮釣客偷渡來台

孫正義：即日起退出阿里巴巴集團董事

中印衝突 紅二代曝料：中方5人受傷其中2人死亡

香港前律政司長︰港版國安法根治分裂行為 否則香港變成台灣

攝影家李振盛 拍下「文化大革命」瞬間

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。