貴州醫藥業 產值達千億人民幣
貴州省健康醫藥產業產銷24日舉行推進活動，會中透露2019年貴州健康醫藥產業產值達1019億元人民幣。
中新社報導，作為中國四大中藥材產地之一的貴州，目前中藥材種植面積達到650萬畝。「黔地多靈藥」，貴州中藥材資源豐富，據第四次中國中藥資源普查統計，貴州藥用植物資源有5100多種。
近年貴州按照「大健康、大品種、產業扶貧、山地特色」發展思路，大力發展特色中藥材產業，做大做強優勢品種、延伸產業鏈。同時，貴州深入推進大健康同大數據、大生態、大旅遊等產業融合發展。 2019年，貴州大健康同旅遊、養老、體育等產業融合發展實現總產值119億元，形成了健康醫藥產業新的支撐。
貴州省健康醫藥產業產銷推進活動旨在展示貴州健康醫藥產業發展成果，加強健康醫藥產銷銜接，搭建交流合作平台，助推企業開拓新渠道、新市場，暢通健康醫藥產業上中下游鏈條，推動全省健康醫藥產業高質量發展。
活動現場，藥材種植、中藥材銷售、藥品生產、醫藥銷售、醫療機構、健康融合等37家單位簽訂了24個產銷合同，簽約金額9.8億元。
貴州官方表示，貴州將在中藥材產業、醫藥製造業、醫藥服務業方面、健康融合業等方面持續發力，聚焦「短平快」中藥材品種，大力推進規模化、標準化、基地化建設，「訂製藥園」規模擴大到20萬畝；集中力量打造重點園區、重點企業、重點產品、重點項目，積極培育化學藥、生物藥、醫療器械、配方顆粒、藥食同源產品等多種產業形態；大力提升藥品流通效率和服務水平，全力打造中醫藥服務示範區。
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