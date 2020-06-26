陸往中歐貨運 預約通關不打烊

中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司24日對外稱：今年經新疆阿拉山口口岸出入境的中歐班列已達2000列，較去年提前52天達到這一數字。

中新社報導，「春節後，經阿拉山口口岸進出境的中歐班列每日3至4列，五月以來一直保持在每日14至15列，達到今年以來中歐班列開行的最高水平」。中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司阿拉山口站運轉車間副主任閆華鵬說。

疫情期間，中國各地經阿拉山口、霍爾果斯口岸出入境中歐班列數量逐日增多，班列搭載貨物品類愈加豐富，已從最初的電子產品擴展到食品、汽車、服裝百貨等200餘種。中歐班列成為穩定國際供應鏈的重要支撐。

此外，近期哈薩克入境運輸需求旺盛，中國鐵路部門與哈薩克鐵路部門建立了疫情期間定期視頻會議機制，提昇運輸效率。新疆鐵路部門通過與多個物流企業對接合作，保障了向中亞、歐洲方向的防疫物資、百貨商品、電子設備等物資運輸。

為保障中歐班列在口岸高效通行，鐵路部門與海關、貨運代理企業密切配合，實現叠加轉關無紙化申報，優先編組發運；推行7×24小時預約通關模式，以工作時間延長換取通關空間拓展，滿足進出境中歐班列全天候通關需求。

「為了最大限度提高中歐班列運行效率，阿拉山口海關設立了中歐班列專門窗口，實行優先驗放和24小時作業模式，真正實現了365天不停歇，進出境隨到隨放」。阿拉山口海關監管二科副科長王偉說。

「在全球疫情仍在持續的情況下，中歐班列加強疫情防控，實行分段運輸」。中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司對外合作部相關負責人稱，中歐班列高效、快速、安全的運輸優勢彌補了航運和海運的不足，對保障進出口貿易發揮了重要作用。