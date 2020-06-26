陸往中歐貨運 預約通關不打烊

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司24日對外稱：今年經新疆阿拉山口口岸出入境的中歐班列已達2000列，較去年提前52天達到這一數字。

中新社報導，「春節後，經阿拉山口口岸進出境的中歐班列每日3至4列，五月以來一直保持在每日14至15列，達到今年以來中歐班列開行的最高水平」。中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司阿拉山口站運轉車間副主任閆華鵬說。

疫情期間，中國各地經阿拉山口、霍爾果斯口岸出入境中歐班列數量逐日增多，班列搭載貨物品類愈加豐富，已從最初的電子產品擴展到食品、汽車、服裝百貨等200餘種。中歐班列成為穩定國際供應鏈的重要支撐。　　

此外，近期哈薩克入境運輸需求旺盛，中國鐵路部門與哈薩克鐵路部門建立了疫情期間定期視頻會議機制，提昇運輸效率。新疆鐵路部門通過與多個物流企業對接合作，保障了向中亞、歐洲方向的防疫物資、百貨商品、電子設備等物資運輸。

為保障中歐班列在口岸高效通行，鐵路部門與海關、貨運代理企業密切配合，實現叠加轉關無紙化申報，優先編組發運；推行7×24小時預約通關模式，以工作時間延長換取通關空間拓展，滿足進出境中歐班列全天候通關需求。

「為了最大限度提高中歐班列運行效率，阿拉山口海關設立了中歐班列專門窗口，實行優先驗放和24小時作業模式，真正實現了365天不停歇，進出境隨到隨放」。阿拉山口海關監管二科副科長王偉說。

「在全球疫情仍在持續的情況下，中歐班列加強疫情防控，實行分段運輸」。中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司對外合作部相關負責人稱，中歐班列高效、快速、安全的運輸優勢彌補了航運和海運的不足，對保障進出口貿易發揮了重要作用。

疫情 海關 烏魯木齊

延伸閱讀

印度海關100％查中國貨 擬強制商品標原產國

端午假期 大陸鐵路預計運輸2600萬人次

基隆年輕男警喬裝嫖客 鐵路街查獲私娼

中歐投資協定 拚今年達成

相關新聞

上海特斯拉 擴張進度超前

特斯拉上海超級工廠的擴張進度超前，尤其Model Y工廠也就是二期項目的所有建設活動中，一棟新的建築正在進行鋼結構施工，...

特派員在現場／疫情中逆行 台商勇闖北京

一場突如其來的疫情，讓很多行業被迫停擺、裁員降薪，同時也讓很多職場員工重新求職。然而，也有逆向思考的投資者，在危機中看到疫中及疫後的發展機會，投入北京市場，搶占經濟高地。

前5個月 深圳對外投資增6成

深圳市商務局表示，今年1-5月，深圳市企業共對全球直接投資了168家非金融類境外企業，中方協議投資額45.31億美元，實...

節日發源地 汨羅大賺端午財

昨天是端午節，端午發祥地的湖南汨羅市屈子祠鎮，位在鎮裡的汨羅粽子特色產業園，連日來工人們將製作好的粽子發送大陸各地。

陸往中歐貨運 預約通關不打烊

中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司24日對外稱：今年經新疆阿拉山口口岸出入境的中歐班列已達2000列，較去年提前52天達到這...

貴州醫藥業 產值達千億人民幣

貴州省健康醫藥產業產銷24日舉行推進活動，會中透露2019年貴州健康醫藥產業產值達1019億元人民幣。

廣交會雲端落幕 破紀錄 採購商來自217個地區

第127屆廣交會24日在「雲端」落幕。廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵稱，本屆廣交會總體運行平穩，舉辦成效符...

發布26成果 世界智能大會閉幕

第四屆世界智能大會24日下午閉幕。大會面向全球發布報告、政策、產品等26項成果。在閉幕式上，丹麥卡倫堡生態工業園、中新天...

為城市把脈看診 天津能源大數據受矚目

天津在24日舉行「世界智能大會」，通過被稱為能源「數據工廠」的天津能源大數據平台，人們可以零距離感知城市能源大數據的獨特...

「夜經濟」復甦 歇馬夜市開市

隨著疫情防控常態化，社會全面復工復產，中國城市「夜經濟」也在2020年初夏逐漸復甦。作為當地夜經濟發展規畫中極具融合性的...

孫押寶阿里 報酬率7,000倍

軟銀首席執行長孫正義與阿里巴巴創辦人馬雲的交情要從21年前談起。1999年是互聯網熱潮的最後一年，馬雲在杭州創辦阿里巴巴...

億邦赴美上市 募資42億

比特幣礦機廠商億邦國際將於美東時間26日在那斯達克掛牌上市，恰逢疫情帶動比特幣買氣回籠，募資金額從原本1億美元（約新台幣...

熱門新聞

流浪漢談古籍變百萬網紅！一場直播賺逾10萬 一年後卻崩潰了

港媒：香港反送中人士逃亡路線曝光 花387萬假扮釣客偷渡來台

孫正義：即日起退出阿里巴巴集團董事

中印衝突 紅二代曝料：中方5人受傷其中2人死亡

香港前律政司長︰港版國安法根治分裂行為 否則香港變成台灣

攝影家李振盛 拍下「文化大革命」瞬間

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。