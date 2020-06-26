節日發源地 汨羅大賺端午財

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

昨天是端午節，端午發祥地的湖南汨羅市屈子祠鎮，位在鎮裡的汨羅粽子特色產業園，連日來工人們將製作好的粽子發送大陸各地。

中新社報導，汨羅粽子特色產業園是由湖南省屈之源食品科技股份有限公司打造的湖南省現代農業特色產業示範園。「今年受疫情影響客量減少，但粽子銷量不會少於往年」。公司總經理吳立滿說。　　

吳立滿七年前就開始發展粽子產業，其公司是目前汨羅市規模較大的粽子生產企業，2019年粽子產量達1600噸，銷售額約5000萬元。今年原本新建一套全新的現代化生產線，但疫情發生後新生產線暫停，不過，由於市場需求量較大，他們生產的粽子早已被各地商超採購一空，目前銷售量比去年增長了近30%。

吳立滿表示，疫情發生後產業園還建起了電商平台，用直播帶貨、網絡銷售的模式逐步打開銷路。預計今年汨羅市粽子年總產量將超3000噸、年總產值將達1億元。

汨羅有「中國龍舟名城」、「龍舟故里」美譽，龍舟運動歷史達兩千多年。離汨羅粽子特色產業園不遠的汨羅市冠龍龍舟製造廠裡，工人們也正忙著趕製一批龍舟。

該廠廠長陽波說，其經營模式一般是頭一年端午節後開始預備生產來年所需龍舟，來年清明進入銷售旺季直至端午前後。受疫情影響，這種延續數年的經營模式發生改變。　　

「2019年廠裡共銷售60多條各類龍舟，其中兩條銷往台灣。疫情發生後，去年預生產的部分龍舟滯銷，近20條龍舟最終因無法運輸等原因退單」。不得已，陽波只好從備貨制改為訂單生產制。

陽波說，汨羅現有20多家大小龍舟廠，今年遇到了同樣的發展難題。為幫助各龍舟廠挺過難關，當地政府第一時間採取了免稅、免息貸款等措施。陽波的工廠在獲得10萬元免息貸款後，緩解了停工期間工人薪水支付之急。　　

打出客戶個性訂製的口號後，陽波的工廠今年已成功售出40餘條龍舟。隨著各項傳統民俗活動相繼恢復，汨羅的「端午經濟」也持續回暖。訂製的訂單還在不斷增加，補上疫情損失。

粽子 疫情 端午節

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