資誠看製造 去中化成本高於去美化

經濟日報 / 記者蔡敏姿／台北報導

在貿易戰、新冠肺炎疫情催化下，全球供應鏈加速分裂為「去美化」及「去中化」兩大陣營，資誠創新諮詢公司董事長劉鏡清指出，台資一定是兩邊站，全球都是工廠；未來供應鏈從長鏈變短鏈、訂單客製化、生產線智慧化。以企業成本、市場角度去看，「去中化」的成本代價遠高於「去美化」。

劉鏡清說，多數台資在中美貿易戰就逐漸往東南亞、德州、墨西哥等布局。早在2015年對陸逐年投資下滑，但仍保留部分產能在陸。「對台資而言『去歐美化』商機較大」。

劉鏡清解釋，過去供應鏈在美國的，大陸正想辦法取而代之，尤其5G應用晶片產業，短期內難在產品品質及技術研發追趕上原有歐美大廠，因此創造許多台灣高階IC設計及製造企業爭取大陸客戶訂單的機會。聯發科透過併購或投資的方式與大陸重要客戶及供應鏈建立策略聯盟或友好關係，成功取得先機。

大陸擁有全球完整的製造體系，在聯合國公布的500多種主要工業產品中，220多種的產量居全球第一。轉移過程中最大困難是，有的供應鏈不能移動，因成本、合作廠商等考量，而台商在陸設供應鏈約20年，短期很難轉移。

劉鏡清認為，全球供應鏈轉變背後有兩大力量，中美貿易戰和疫情是「推力」，消費者行為改變是「拉力」，產品客製化、網購行為、短時交易，最終變成「近場短鏈」，接近消費市場，縮短供應鏈。而供應鏈會走向兩種模式：兩段式生產、委外派送。

劉鏡清指出，以往供應鏈需要十年才穩定下來，如今新的供應鏈模式在兩、三年內就完成。兩段式生產，將主要產品樣板打好在大陸完成製造占整體50%以下，再委外派送海外各地組裝，可解決美國原產地規定，降低民族意識風險、符合客製化需求。

針對企業現況布局，中華經濟研究院副院長王健全表示，電子資訊及自行車產業因為台灣供應鏈完整且產能還在，所以生產基地移回台灣是首選；紡織則以調升東南亞產能為主；其餘產業因為在大陸產能是以供應大陸內需為主，持觀望態度。

工研院產科所資料顯示，半導體產業部分，以回台生產為主，而未來已投入下世代半導體技術及發展多元化市場為目標。

去中化 半導體 疫情

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