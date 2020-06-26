上海特斯拉 擴張進度超前

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
位於上海臨港產業區的特斯拉超級工廠二期工程，空拍照可以看出部分廠房主體建築已經建成。（中新社）
位於上海臨港產業區的特斯拉超級工廠二期工程，空拍照可以看出部分廠房主體建築已經建成。（中新社）

特斯拉上海超級工廠的擴張進度超前，尤其Model Y工廠也就是二期項目的所有建設活動中，一棟新的建築正在進行鋼結構施工，部分鋼結構已經封頂，據悉是為投產Model 3和Model Y車型提供支持的動力電池工廠，將有助於Model Y提早在今年底量產。

騰訊汽車報導，大陸國產Model Y原訂明年量產，但透過無人機在上海超級工廠上空所拍攝的畫面，可以看到整個園區熱鬧非凡，在2A期項目工地，也就是Model Y工廠的建設現場，工人正忙著為大樓的地面鋪設水泥。

這座大型工廠的屋頂實際上也已完成建設，牆體也正在搭建中，在附近的2B期專案工地，工作進度也很快，不過這塊區域未來建成後的作用，特斯拉尚未公布。

但這並不代表Gigafactory 3綜合體的第一階段建設已經告一段落。就在電池模組和電池生產設施的旁邊，一座新建築物已經顯露雛形。

從新建築的框架來看，新建築的大小似乎和Gigafactory 3現有的電池生產設施差不多，這塊新的區域將建成一條動力總成裝配線。

有了專門從事動力總成組裝的工廠，Model Y投入量產或將不會遭遇太大挑戰。

考慮到Model Y是一款跨界車型，預計銷量將超過Model 3，這樣的設施也可以幫助支持整個上海工廠出產的其他車型。

隨著時間推移，上海超級工廠的擴建步伐只會越來越令人印象深刻，去年這家工廠在開工不到一年就開始生產Model 3，震驚整個汽車行業，今年工廠建設仍在快速推進，但在建規模比前一年大得多。

值得一提的是，特斯拉上海超級工廠一期工程於2019年1月7日舉行奠基儀式，同年5月進入封頂階段，並於9月實現車型的量產下線，而二期工程的啟動時間為2020年1月7日，雖然因為疫情原因導致中間有較長時間停工，但該工程依然在5月開始啟動工廠的封頂流程，這似乎預示著二期工程的推進速度甚至比一期工程還快，預估大陸國產Model Y車型的量產下線時間有可能會提前到今年底。

上海 建築 特斯拉

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