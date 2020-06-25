大陸家電靠直播帶動銷售 格力董座董明珠就上陣五次

家電業近年來搭上直播快車，尤其今年在受新冠肺炎疫情影響之下，直播帶貨的風潮越刮越猛，格力電器董事長董明珠已五度親自上陣。

在過去不到兩個月的時間內，董明珠親自上陣五場直播，直播帶貨金額也從第一場的人民幣23萬元節節攀升到第五場的102.7億元，五場直播累計銷售額達人民幣178億元（約新台幣749億元）。

在董明珠的直播間裡，淨化器、榨汁機、電子鍋等小家電產品最受消費者青睞。對於自己的「戰績」，董明珠說，格力電器做直播活動，是希望讓線下3萬家專賣店進入直播這個領域，更重要的目的是通路變革，而不是賣電器。

在疫情防控期間，小熊電器每天直播長達8至12小時，直播已經日常化。小熊電器相關負責人表示，將在今年形成品牌的直播生態，除了官方旗艦店之外，還會聯合各大經銷商一起打造直播生態環。

大陸經濟日報報導，近期多地明確提出要打造電商直播之都、直播經濟總部基地，並將電商主播列入人才引進政策，推出一系列相關人才培養扶持政策，掀起一波發展電商直播經濟的熱潮。

人社部日前就對十個擬發布的新職業進行公告，其中互聯網行銷師職業下，增設直播銷售員，釋出電商直播人才培養步入快車道的訊號。

根據智聯招聘發布的《2020年春季直播產業人才報告》顯示，今年春節復工後一個月內，直播行業逆勢崛起，相關人才需求直線上升，和直播相關的招聘職位數在一個月內年增84%，招聘人數增幅達132.6%。

6•18電商年中慶活動更是形同明星直播盛宴，名單幾乎囊括娛樂圈的流量明星，華麗程度直追春晚。淘寶直播MCN負責人新川表示，越來越多各行各業的中堅力量，甚至社會菁英都參與直播帶貨，例如很多的市長、縣長，以及非常多的知名企業家。時至今日，社會大眾已經不再覺得直播帶貨是一件很LOW的事了，也更加接受直播帶貨的形式。