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陸小家電銷量逆勢飆升 年輕人網購下單帶動

聯合報 / 記者李仲維/即時報導

今年第1季大陸家電行業零售額下降三成，但小家電卻挺過疫情衝擊，還有不少品項如電烤箱等小家電銷量增一倍以上，市場分析，小家電普遍價格偏低、體型較小且無需安裝，適合線上管道銷售，年輕人是主要消費客群，未來還有很大成長空間。

中國電子資訊產業發展研究院發布的第1季中國家電市場報告顯示，第1季大陸家電市場零售額為人民幣1,204億元，年減35.8%。在全行業不景氣的情況下，小家電卻成功逆勢突圍，扛住疫情的衝擊，實現開門紅，其中不少品種銷量增長一倍以上。

該報告指出，受疫情影響，第1季多數家電企業業績下滑甚至虧損，例如格力、海信等大企業預計營收均有不同程度下降。但在全行業受衝擊時，小家電企業卻逆勢上揚。專做小家電的小熊電器預計第1季淨利在人民幣8,978.24萬元至1.07億元之間，增長60%-90%。

人民日報引述中國家用電器協會相關負責人表示，根據業界的反映，近期多個小家電產品的大陸銷售情況均有小幅增長。2月，電子鍋、電磁爐、壓力鍋、豆漿機、料理機、榨汁機、電水壺等小家電線上市場零售額均上升；3月，電烤箱、料理機銷售增長超過100%。此外，第1季與健康相關的小家電產品也增長較多，如消毒櫃線上銷售增長51%，空氣淨化器增長25%，吸塵器增長38%。

小熊電器相關負責人分析，小熊電器的主要消費群體為95後（1995年後出生，25歲以下）的職場新人和90後（30歲以下）的新家人群，其中女性用戶占多數，基本聚集在一、二線城市。

由於小家電普遍價格偏低、體型較小且無需安裝，正適合線上管道銷售。小熊電器相關負責人稱，公司線上業務占九成，因此在防疫期間，整體品類銷售出現顯著增長。

在這樣的背景下，小家電行業未來還有很大發展空間。前瞻產業研究院預估，大陸小家電行業2019至2023年年均複合增長率將達到12.63%，2023年市場規模有望超過人民幣6,400億元。據有關專家分析，雖然大陸小家電市場已經突破千億元，但每個家庭保有量仍在十種以下，大陸小家電行業至少還有三、四倍的成長空間。

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