大陸粽企5000家 這省竟然排第一

端午節到來，在中國，除了粽子，鹹鴨蛋也是端午節餐桌上常見美食。據統計，按全國各區域的分布情來看，海南和山東分別為擁有粽子和鹹鴨蛋相關企業最多的省份。

中國粽子相關企業達5700餘家，海南占比最大，當中含個體工商戶4000餘家。與粽子相關的企業主要分布在南方，其中又以海南最多，達418家。

「定安粽」作為海南三大名粽之一，其發源地海南定安縣從事粽子相關企業就多達100餘家，占海南省總體的24.4%。

小小的一個粽子，背後其實也有一條產業鏈，其中包粽子的箬葉就是重要的一環。中國從事箬葉種植、加工的企業現有近200家。

從事箬葉種植、初加工的企業主要分布在湖北、安徽、浙江等地，其中又以湖北的企業數最多，達106家，其次為安徽、浙江，數量分別為32家、24家。

民間有句俗話稱：「要吃鹹蛋粽，才把寒意送。」不少地方端午節除了吃粽子，也會吃鹹鴨蛋，認為可以祛毒，有助身體健康。

江南一帶端午節午餐還有吃「十二紅」的習慣，顧名思義就是12道紅顏色的菜，江蘇高郵的鹹鴨蛋因其蛋黃鮮紅，故為「十二紅」之一。不過，山東才是鹹鴨蛋相關企業數量最多的省份，共有339家企業，河北、河南兩省緊隨其後。

鹹鴨蛋規模化醃製離不開整個蛋鴨養殖產業。目前中國從事鴨養殖的相關企業多有9.7萬家，其中個體工商戶就有5.2萬家，佔據總量的54%。從事鴨養殖的企業主要集中在山東、河南、河北等地，其中山東也以1.5萬餘家企業數量高居首位。