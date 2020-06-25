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21年交情！馬雲、孫正義今告別軟銀、阿里董事

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
（路透）
（路透）

軟銀集團首席執行官孫正義在今（25）日舉行的軟銀集團年度股東大會上宣布，自己將從即日起退出阿里巴巴集團董事。他說，作為董事，我從阿里畢業了。

同時，今天也是阿里巴巴創辦人馬雲擔任軟銀集團董事的最後一天。今年5月18日，軟銀集團發布公告稱，馬雲將於6月25日辭去董事職務。

澎湃新聞報導，孫正義今天對馬雲對軟銀的貢獻表示感謝，他表示，2019年張勇繼任馬雲擔任阿里巴巴董事會主席兼CEO，這位年輕的傑出領導者將領導這家了不起的公司，他是個十分值得信任的領導者。

阿里的股票目前依然是軟銀持有的價值最高的資產。孫正義稱，軟銀仍將盡可能長期地持有阿里巴巴股票。

孫正義與馬雲的交情要從21年前談起。1999年是互聯網熱潮的最後一年，馬雲在杭州創辦阿里巴巴後，四處尋求投資都碰壁。

在大陸找不到投資的情況下，馬雲經朋友介紹認識當時正在尋找投資目標的孫正義，兩人相談甚歡。

孫正義於2000年向當時還在起步階段的阿里巴巴投資2,000萬美元，這也是軟銀在科技公司上最成功的押寶。2014年阿里在紐交所上市時，軟銀持有的阿里股份價值翻漲約2,900倍。

公開資料顯示，軟銀自2016年起從未出售過阿里巴巴股票。1月至今，道瓊工業指數和日經225指數分別大幅下挫11%和5%，但軟銀持有的阿里、T-Mobile和SBKK逆勢增長9%。

孫正義2019年12月在東京大學一場對話中，回顧投資阿里的心境，他說，馬雲和自己見過的所有創業者都不一樣，不談商業模式，也不要錢，馬雲只說了自己的願景，他能感受到他的決心和激情，「5分鐘之後我說我懂了，你要改變世界」。

上市後的阿里巴巴又經過數輪融資，2019年6月阿里巴巴最大的股東是軟銀集團，持股比例達25.9％，第二大股東是原來的雅虎後來改名為Altaba占股9.4％，第三大股東是馬雲持股6.2％，第四大股東是阿里永久合夥人蔡崇信占股2.2％。

孫正義5月18日在財報發布會上表示，軟銀集團將減持阿里巴巴股票，募集1.25兆日圓（約117億美元），以回購軟銀公司股票。軟銀當天還宣布，馬雲將辭任軟銀董事。之前馬雲已擔任軟銀董事會成員長達13年。

界面新聞報導稱，股票的出售及馬雲退出董事會的動作，讓孫馬二人的聯繫日漸薄弱，最終促成這次孫正義退出阿里巴巴董事。

孫正義 軟銀集團 阿里巴巴股

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