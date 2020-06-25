市值近4.8兆港元…騰訊超阿里 躍登香港股王

在香港上市的內地科網股騰訊的股價近月急漲，24日開盤後突破港幣500元(約64.5美元)關口，報502港元，漲幅0.9%，股價再創新高，公司總市值接近4.8兆港元（約6200億美元），成為港股中市值最大的股票，且超越了另一支中資股阿里巴巴。

綜合媒體報導，以經營手機電子遊戲及其他新創經濟為主的騰訊，近月來股價節節攀升，分析原因是它推出的多款手機電子遊戲很受歡迎。騰訊今年的股價低點出現在3月中旬，當時股價降至每股324港元，按照當前的股價來算，騰訊3個月漲逾52%。

報導指出，自2004年上市以來，騰訊股價漲幅達740倍，漲幅超過400倍的茅台、340倍左右恒瑞醫藥。目前騰訊市值大致相當於2.3個貴州茅台、2.4個工行、4.6個美團、5.8個中石油、6.2個拼多多、14.3個百度或15個中信證券。

資深投行人士王驥躍認為，騰訊股價創歷史新高，與A股茅台創歷史新高類似，這都是市場選擇的結果。

他稱，騰訊創新高有風向球作用，騰訊股價創新高對阿里巴巴、網易、京東也都是有利的，有利於提高投資人對它們的關注度和支持。騰訊創新高對於A股的走勢也形成正面提振，特別是對科技股的走勢，創業板指數也創四年新高。

據報導，從美國返港作第二上市的阿里巴巴的市值已被騰訊股價超越。一直是香港市民最愛的匯豐銀行，市值也只有7697億港元，遠遠落後於騰訊和阿里巴巴等中資股。

另有市場分析師說，騰訊股價經過近月飆漲後，有可能是亞洲市值最高的股票，但這需要更具權威的統計數據確認。