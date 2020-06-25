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新京報微博帳號遭官方查處

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
圖為央視總台。圖/中新社資料照片
圖為央視總台。圖/中新社資料照片

因報導北京新冠肺炎疫情，大陸國家網信辦指導北京市網信辦查處《新京報》微博帳號。

網信中國微信公眾號披露，近日有網友舉報「@新京報我們視頻」（營運主體是新京報）在部分報導尤其是涉北京疫情報導中，有導向錯誤、斷章取義、混淆視聽等問題，嚴重擾亂網路資訊傳播秩序，社會影響惡劣。

國家網信辦因此指導北京市網信辦，責令新浪微博依規依約對@新京報我們視頻做出禁言處置。

國家網信辦有關業務局負責人表示，在大陸全國上下勠力同心抗擊新冠肺炎疫情的特殊時期，網站平臺更應嚴格履行企業主體責任和社會責任。特別是新聞媒體等機構在其他網站平臺上營運的各類帳號，更要加強資訊內容的審核把關。

該負責人稱，對於履行主體責任不力，有違反有關互聯網資訊內容管理法律法規規章行為的，網信部門將依法查處。同時歡迎網友、媒體和社會各界積極參與，向網站平臺和有關部門舉報相關問題。

北京 新冠肺炎 疫情

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