江蘇產業技術研究院 助台企創新

題為「鏈接全球資源，攜手產業創新」的第十期「江蘇省台商大講堂」，23日在南京舉辦，江蘇省台協和台企相關負責人近150人參會。

據新華社報導，江蘇省產業技術研究院黨委書記胡義東應邀現場演講。他首先感謝台商台企對大陸經濟發展所做的貢獻。接著，他從研究院定位、產業技術創新體系、產業創新生態三方面介紹江蘇產業技術研究院及與台企的合作前景。

胡義東說：「台企在電子信息、新材料等領域也具有比較優勢。未來，我們將加強與台企互動、合作，助力更多台企成為創新能力強、有國際競爭力的企業。」

會後，江蘇省產業技術研究院還邀請與會台商參觀其總部技術成果展覽並召開座談會，幫助台企深度了解研究院的優質資源。

「有了江蘇省產業技術研究院這個大平台，以後尋找合適的科技資源將更加方便。」捷安特輕合金科技（昆山）股份有限公司董事長涂季冰表示，企業轉型發展過程中對新技術的需求很大。

常州明耀半導體科技有限公司執行董事李國仁表示，依靠科技創新所形成的核心競爭力，企業受疫情影響比較小，尤其是二季度以來，隨著大陸疫情得到控制，訂單多得都做不完。「期待這個平台以後能夠幫助我們企業，對接更多科技資源和合作夥伴。」

江蘇省台辦副主任孫繼兵指出，目前，江蘇省規模以上台企基本全面復工復產。今年1-4月，江蘇省新批台資項目近200個，協議利用台資超過16億美元，實際到帳台資超過5.8億美元，一批涉及總部經濟、5G、醫療和精密機械等領域的台資大項目簽約落戶，江蘇與台灣經貿合作繼續保持平穩態勢。

「為助力企業克服疫情不利影響，大陸出台了系列支持措施，建議台企關注、了解、用好這些政策，主動與江蘇科研資源對接，在產業鏈整合、技術創新、品牌創建、市場拓展、資本運作等方面加強合作，提升企業創新發展能力，融入大陸產業鏈價值鏈，拓展大陸內需市場。」孫繼兵說。