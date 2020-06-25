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國美創辦人出獄 集團股價飆

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
大陸前首富、國美電器創始人黃光裕。（路透）
大陸前首富、國美電器創始人黃光裕。（路透）

大陸前首富、國美電器創始人黃光裕在昨（24）日端午長假前一日出獄，傳人在北京。受消息激勵，國美旗下公司股價全面飄紅，國美金融科技一度漲逾60%、三家A股上市公司飆漲停。

新京報報導，據北京第一中級人民法院證實，黃光裕24日已依法裁定予以假釋，假釋考驗期限自即日起至2021年2月16日止。

國美旗下公司昨日午盤後股價急拉，港股國美零售一度飆20%、國美金融科技大漲逾60%。A股*ST美訊、中關村和黃氏兄弟控股的*ST金泰均封漲停。

國美零售曾是大陸電連鎖企業龍頭，如今連年虧損。2019年收入達人民幣594.8億元，是蘇寧易購的22%；淨虧損人民幣25.9億元。公司在2017至2019年連續三年出現虧損，累計虧損逾人民幣79億元。目前門市約2,600家，今年受疫情影響，線下門市銷售受衝擊。

黃光裕曾是大陸首富。在2004年、2005年、2008年三度問鼎胡潤中國大陸百富榜，在2006年富比世中國富豪榜奪冠。2008年的胡潤百富榜顯示，黃光裕個人資產共人民幣430億元，較第二名高出人民幣80億元。

回顧黃光裕案，2008年11月19日，黃光裕以操縱股價罪被拘查，一審判決以非法經營罪，內幕交易、洩漏內幕信息罪和單位行賄罪判處有期徒刑14年，罰金人民幣6億元，沒收財產人民幣2億元。二審維持一審判決，從2008年11月17日入獄，刑期應到2022年11月16日，但黃光裕入獄後共獲兩次減刑機會。

消息傳出，黃光裕入獄期間與外界溝通有「綠色通道」，可通過監獄文書轉遞的方式獲悉、處理公司事務，而其妻子杜鵑則是策略執行人。天眼查顯示，目前黃光裕及其家族仍然實際控制著國美旗下上市公司，其中ST美訊、國美零售、中關村三家上市公司的實際控制人為黃光裕，國美金融科技的實際控制人為黃光裕的妻子杜鵑。

人民幣 上市公司 北京

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