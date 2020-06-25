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大陸放寬外資 負面清單再縮減

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

7月23日起，外資進入證券、期貨、壽險、商用車製造、50萬人口以上城市供排水管網建設經營等領域股比限制將取消。大陸國家發展改革委、商務部6月24日對外公布「外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2020年版）」，清單條目由2019年版的40條減至33條。

新華社報導，兩部門同日公布的「自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2020年版）」，也由37條減至30條。

這是自2017年以來，中國大陸連續第四年修訂全國和自貿試驗區外商投資准入負面清單。在新冠肺炎疫情給全球跨國投資帶來巨大衝擊的背景下，此舉釋放出以開放促改革、促發展的強烈信號。

與2019年版相比，2020年版外商投資准入負面清單進一步提高了服務業、製造業、農業領域的開放水平。在金融領域，取消證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、壽險公司外資股比限制。

基礎設施領域，取消50萬人口以上城市供排水管網的建設、經營須由中方控股的規定。製造業領域，放開商用車製造外資股比限制，取消禁止外商投資放射性礦產冶煉、加工和核燃料生產的規定。農業領域，將小麥新品種選育和種子生產須由中方控股放寬為中方股比不低於34%。

大陸國家發展改革委有關負責人說，發布2020年版外商投資准入負面清單，是實施更大範圍、更寬領域、更深層次全面開放的重要舉措，也是外商投資法施行後，推進負面清單管理制度的最新配套文件，展示了中國支持經濟全球化和跨國投資的決心。

外資 新冠肺炎 疫情

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