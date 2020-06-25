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第四屆世界智能大會 在津「雲辦會」

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

虛擬與現實交互並存、線上與線下同步互動。第四屆世界智能大會6月23日在天津「雲」開幕。大會將深入探討雲計算、物聯網、新一代人工智能等智能科技產業發展的創新點和增長點，為常態化疫情防控下的經濟社會發展提供更多的應用場景和解決方案。

新華社報導，本屆大會以「智能新時代：創新、賦能、生態」為主題，為期兩天的會議，所有環節均採取「雲」辦會的模式舉辦。今年以來，新型基礎設施建設按下「加速鍵」，「新基建」將會發揮怎樣的作用，成為與會嘉賓共同關注的熱點之一。

「大力發展5G、數據中心、工業互聯網、物聯網等『新基建』，我認為恰逢其時。」聯想集團董事長兼CEO楊元慶說，「新基建」既是先進的智能科技，又是賦能智慧經濟的基礎設施。可以說，一頭連著巨大的投資需求，一頭牽著不斷升級的企業市場。「『新基建』賦能各行各業的智能化轉型，將為中國產業發展注入強大的數字動力，帶來深刻的產業變革。」

在騰訊集團首席運營官任宇昕看來，「新基建」將有助於很多傳統產業開啟數字化進程。「通過數字化、網絡化和智能化的應用，把數據這個新興的生產要素，投入到傳統產業的全鏈條改造中，可以讓傳統產業變得更有韌性。」任宇昕說。

三六○集團董事長兼CEO周鴻祎則從安全的角度定義「新基建」。他表示，「新基建」是全面數字化的基礎，其背後是產業、經濟、政府、社會的全面數字化。「『新基建』對未來產業發展、社會運轉和老百姓的生活工作產生重大的影響，因此，要把網絡安全當作『新基建』的『基建』，為『新基建』建設好安全基礎設施。」

大會由大陸國家發展和改革委員會、科學技術部、工業和信息化部、互聯網信息辦公室等部門和天津市政府所共同主辦。

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