小米集團國際總部落地深圳 投資興建三大中心

深圳市政府24日與小米通訊技術公司簽署總部經濟發展合作協議，顯示世界500強企業小米集團的國際總部將設在深圳。小米集團計劃投資人民幣（下同）77.6億元（約新台幣326億元）打造小米國際總部，預計2020年到2024年累計營業收入約510億元。

中新社報導，協議內容包括建設小米國際總部大廈，同時建設智能手機與人工智能中心、商務拓展中心及互聯網服務中心。

報導指出，智能手機與人工智能中心將依託深圳這一全球最大的手機產業集群，集聚手機預研、相機、光學、5G、芯片IC、生產工藝等領域的國際化高端人才，打造具備手機類最高難度旗艦項目，及中高端平台全球首發研發能力的核心團隊，每年發明專利申請量百件以上；預計5年內累計研發投入12億元，累計營收39億元。

商務拓展中心將整合小米國際跨境電商和國內電商打造統一融合的電商平合，將小米手機及智能硬件產品，快速舖貨至亞馬遜、eBay、速賣通等海外成熟電商平合，遷移小米現有成熟電商業務直接落位至小米國際總部。預計項目落地5年後實現累計營收231億元。

互聯網服務中心將打造小米商業化智能營銷重要支撐平台，以利潤率較高的互聯網廣告業務為主。預計項目落地5年後將實現累計營收240億元。

報導援引小米集團總裁王翔表示，小米國際總部將用最短時間實現從基礎研究、技術攻關、科技成果轉化到科技服務的全產業鏈條佈局。

數據顯示，2019年深圳市數字經濟產業規模達到2.78兆元，位居中國大中城市首位。預計未來三年年均增長15%左右，到2022年數字經濟增加值將達到2428億元。

截至目前，已有超過290家世界500強企業在深圳投資佈局。