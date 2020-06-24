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廣東一男子隱瞞湖北旅居史致整村被封 判刑一年
廣東佛山男子丁某在新冠疫情防控關鍵時期，故意隱瞞湖北旅居史且不居家隔離、頻繁外出，導致6人被醫學隔離、26人被居家隔離、約200餘人的村莊被封閉式管控。丁某24日被判處一年有期徒刑。
丁某居住在佛山三水區樂平鎮，今年1月26日，人丁某一家三口從湖北省隨州市自駕返回。1月27日至2月7日期間，丁某多次駕車外出三水、禪城等地。直至2月8日，因身體出現嚴重不適，丁某才向村委會報告其湖北旅居史。2月11日，丁某被確診為新型冠狀病毒感染的肺炎病例。
據香港文匯網報導，因其違反大陸新冠肺炎疫情防控相關規定，故意隱瞞湖北旅居史的事實、返回佛山三水後不執行重點隔離觀察措施仍然多次外出，導致6人被醫學隔離、26人被居家隔離、約200餘人的某村被封閉式管控，引發當地居民恐慌。
佛山市三水法院公開審理，被告人丁某被法院當庭以妨害傳染病防治罪判處有期徒刑一年。法院審理認為，被告人丁某在疫情防控期間，故意隱瞞在疫情發生地的旅居史、不執行重點隔離觀察等疫情預防、控制措施，造成新型冠狀病毒傳播的嚴重危險，其行為已構成妨害傳染病防治罪。
丁某當庭自願認罪，有自首情節，依法對其從輕處罰。最終，丁某被判處有期徒刑一年。
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