只減不增 陸官方發布2020年版外商投資准入負面清單

大陸國家發展改革委、商務部今（24）日發布2020年版外商投資准入負面清單，全國外商投資准入負面清單由40條減至33條，自貿試驗區外商投資准入負面清單由37條減至30條。

發改委官網指出，今年以來，新冠肺炎疫情給全球跨國投資帶來巨大衝擊，世界經濟受到嚴重影響。發布2020年版外商投資准入負面清單，是實施更大範圍、更寬領域、更深層次全面開放的重要舉措，也是《外商投資法》施行後，推進負面清單管理制度的最新配套文件，展現大陸堅定不移支持經濟全球化和跨國投資的決心，將進一步完善外商投資環境，以更高水準開放促進經濟高品質發展。

發改委指出，本次修訂按照只減不增的原則，進一步縮減外商投資准入負面清單。其中全國外商投資准入負面清單由40條減至33條，自貿試驗區外商投資准入負面清單由37條減至30條。

主要變化有三，一是加快服務業重點領域開放進程。金融領域，取消證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、壽險公司外資股比限制。基礎設施領域，取消50萬人口以上城市供排水管網的建設、經營須由中方控股的規定。

二是放寬製造業、農業准入。製造業領域，放開商用車製造外資股比限制，取消禁止外商投資放射性礦產冶煉、加工和核燃料生產的規定。農業領域，將小麥新品種選育和種子生產須由中方控股放寬為中方股比不低於34%。

三是繼續在自貿試驗區進行開放試點。在全國開放措施基礎上，自貿試驗區繼續先行先試。醫藥領域，取消禁止外商投資中藥飲片的規定。教育領域，允許外商獨資設立學制類職業教育機構。

發改委強調，將同時完善開放型經濟新體制建設，在擴大開放中維護國家安全。