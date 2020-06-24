中國自動計程車大餅 滴滴、高德爭鋒

針對日前中國知名叫車公司「高德打車」宣布正式上線無人計程車服務，知名預約計程車公司滴滴也不甘示弱，在23日晚間表態，將積極發展自動化計程車服務，增添研發部門的開發資金，並發下豪語，目標於2030年讓旗下的自動車數量達到百萬台，努力卡住自動計程車的一席之地。

高德打車領先滴滴

中國計程車服務公司「滴滴出行」的服務範圍相當廣泛，包含計程車預約、代駕甚至還有拼車服務，並與多個第三方支付提供商合作，讓用戶能從手機就完成「打車、付款一條龍」操作。

而中國另一個與滴滴從事相同行業的公司：高德，是自動化駕車的領先者，中國新聞網《搜狐》23日就報導，高德與WeRide合作，在廣州全面落實自動車（Robotaxi）的服務，在安全性層面，高德打車表示，在與WeRide合作前，他們Robotaxi的運營已經試過5個月，評估過零事故，高德打車才會正式上線。

目標2030年百萬輛

根據《BBC新聞網》報導，不甘落後的滴滴也決定在23日跟上，運營長孟醒表示，一個月前的融資，讓自動化研發部門獲得大筆資金，並豪氣表態「要在2030年看到百萬輛的打車服務」。然而此發言隨後也被分析師認為，雖然很有野心，但實際上很難達成。

但無論如何，滴滴的態度說明他們想卡住中國計程車市場的另一席，打算緊跟著高德的腳步，同時，在研究自動車領域上，滴滴也打算追上目前公認的Google（旗下的Waymo），成為此產業的另一名巨人。

除此之外，BBC也指出，由於滴滴在2016年的融資中，投資最高的公司是美國蘋果，他們當時砸進10億美元，而蘋果一直都對自動車很有興趣，包含近幾年在加州測試無人駕車。

圖說：

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