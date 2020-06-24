世行預測局局長：大陸可能是今年唯一增長的主要經濟體

世界銀行（世行）官員再次對全球經濟下行風險發出預警！世行集團前景預測局局長高斯今（24）日在中國財政科學研究院舉辦的線上會議表示，預計大陸將是今年唯一一個實現經濟增長的主要經濟體。

第一財經報導，高斯表示，新冠肺炎危機是自第二次世界大戰以來最嚴重、經濟體受衝擊最同步的全球衰退，也是有紀錄以來新興市場和發展中經濟體整體的首次衰退，全球經濟面臨巨大下行風險。

高斯稱，新興市場與發展中經濟體在今年都會出現不同程度的萎縮。其中東亞太平洋地區受影響程度最小，2020年經濟增速預計將降至0.5%，為1967年以來的最低增速。

高斯指出，該地區增速之所以能保持正值，很大程度上歸功於中國大陸。預計中國今年將繼續增長1%左右，大陸將是今年唯一一個出現增長的主要經濟體。

從歷史大背景來看，高斯稱，1870年以來全球共發生14次經濟衰退。2020年由新冠肺炎疫情危機引發的全球衰退是自二戰以來最嚴重的一次，也是有紀錄以來涉及範圍最廣、最具有破壞性的一次，因為本次危機中陷入衰退中的經濟體數量是最多的。