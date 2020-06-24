海南服貿增長 前5月進出口62億人民幣

在自由貿易港政策利好帶動下，海南服務貿易加快創新發展，貿易結構不斷優化。今年前5個月，海南服務進出口總額近62億元，運輸服務等8個板塊服務貿易額，超過了1億元。

新華社報導，前5個月，海南服務進出口總額61.93億元；運輸服務、旅行服務、電信計算機和信息服務、商業服務、文化娛樂服務、維護維修服務、知識產權使用費、加工服務等8個板塊服務貿易額超1億元；全省服務貿易夥伴共90個，與中國香港、美國、新加坡、愛爾蘭、加拿大的服務貿易額佔服務貿易總額的62.46%。

從貿易結構來看，前5個月，海南保險服務、金融服務、電信計算機信息服務、商業服務、文化和娛樂服務、維護和維修服務、知識產權使用費等新興服務貿易額占服務貿易總額的36.6%，高於去年同期的26.88%。其中，商業服務進出口額10.53億元，同比增長97.31%，主要為經營性租賃、專業諮詢服務、研發成果和技術服務；電信、計算機和信息服務進出口4.1億元，同比增長112.59%，其中出口同比增長157.7%。

隨著自貿港建設加快推進，海南對外合作日益增多，服務貿易湧現出不少新增長點。今年4月，海南生態軟件園被列入首批大陸國家數字服務出口基地名單，數字服務出口得到加快推進。在計算機服務等帶動下，海南承接離岸服務外包執行額大幅增長。

海南省商務廳相關負責人表示，按照海南自由貿易港建設總體方案，海南將積極推進服務貿易自由便利，實施跨境服務貿易負面清單制度，破除跨境支付、境外消費、自然人移動等服務貿易模式下存在的各種壁壘，給予境外服務提供者國民待遇。

還將加快推進國家中醫藥服務出口基地、國家數字服務出口基地建設，積極推進對外文化貿易、教育等基地建設。

在優化貿易部分，推進維修、再制造、檢測等業務發展，促進研發設計、節能環保、環境服務等服務進口，積極發展設計、維修、諮詢、檢驗檢測等領域服務外包，促進生產性服務貿易發展。