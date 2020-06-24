聽新聞
test
0:00 / 0:00

網上廣交會 開拓一帶一路市場

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

正在第127屆網上廣交會參展的2.5萬家企業、180萬件展銷商品、10天來24小時不間斷直播，本屆在「雲端」的展銷，讓中國外貿企業積極求新求變，布局和開拓「一帶一路」國家和地區市場。

新華社報導，網上廣交會進程已過半，北京東方廣視科技股份有限公司負責人說，他們目前達成意向訂單30餘份，金額達到150萬美元。下一步企業將以「一帶一路」建設為契機，利用在南亞的網絡和市場資源，大力開展南亞有線電視和網絡合作分成等新型運營服務模式。

另一家廣州大運摩托車有限公司已經陸續接待線上訪客800餘人次，收到了來自「一帶一路」沿線的18個國家30多位客戶的意向訂單需求。

該公司國貿部總經理吳培源說，「一帶一路」倡議為國際貿易和投資搭建了新平台，推動更多中國企業進一步擴大海外市場規模，打造國際知名品牌。以摩托車產業帶動埃及本國的工業和摩托車產業鏈發展，打造中埃兩國合作的典範。

「一帶一路」倡議自2013年提出以來，為世界經濟增長開闢了新空間。中國商務部數據顯示，今年1-4月，中國企業在「一帶一路」沿線對53個國家非金融類直接投資達366.2億元人民幣，同比增長17.9%，占同期總額的15.6%。

廣交會也不斷加大對「一帶一路」沿線國家採購商的邀請力度。數據顯示，「一帶一路」沿線國家每屆採購商與會占比高達45%，並且呈上升態勢。在本屆廣交會的邀請名單中，「一帶一路」沿線國家採購商的邀請量約占總量的一半。

目前，廣交會已與74個國家和地區132家機構簽署合作協議，其中包括來自35個「一帶一路」沿線國家的55家機構。

「相較於歐美市場，一帶一路沿線市場具有更好的成長性。」中國重汽集團國際有限公司市場部經理秦磊說，「一帶一路」沿線國家謀求發展會優先發展基礎設施建設和物流運輸，這在利好中國企業的同時，也給當地帶來更多的活力和發展機遇，創造大量的就業和稅收。

業內人士認為，首次在「雲端」舉行的廣交會，是特殊時期的創新舉措，是對國際貿易發展模式的一次探索，也向國際社會表明了中國擴大開放，努力維護國際產業鏈供應鏈安全的堅定決心。

一帶一路 直播 北京

延伸閱讀

周小川：疫情為帶路添利多

廣交會雲對接 中非經貿更深化

網上廣交會 疫情經貿發展風向標

創舉 網上廣交會 客商雲端交易

相關新聞

未能提交年度報告 瑞幸咖啡收到那斯達克退市通知

瑞幸咖啡23日表示，收到那斯達克摘牌通知，因未能提交年度報告。

海南服貿增長 前5月進出口62億人民幣

在自由貿易港政策利好帶動下，海南服務貿易加快創新發展，貿易結構不斷優化。今年前5個月，海南服務進出口總額近62億元，運輸...

網上廣交會 開拓一帶一路市場

正在第127屆網上廣交會參展的2.5萬家企業、180萬件展銷商品、10天來24小時不間斷直播，本屆在「雲端」的展銷，讓中...

大陸房市回暖 專家卻看衰下半年

2020年行將過半，新冠肺炎疫情對中國經濟活動的負面影響正在逐步消退，樓市更是與車市一起率先迎來一輪強勁復甦。成交快速反...

跨國企業投資 大陸最具吸引力

22日發布的一份報告稱，對跨國企業來說，中國仍是世界上最具投資吸引力的市場之一。這份由TMF Group發布的《2020...

浙江農副產品 去年出口778億人民幣

近5年來，浙江農副產品出口實現增長60.2%，到2019年達778.16億元人民幣。浙江農產品出口額約佔中國大陸的十分之...

重慶兩江創新基地 首批8家授牌

重慶兩江新區國家海外人才離岸創新創業基地首批共8家合作機構22日在當地獲得授牌。包括中瑞產業園、騰訊眾創空間、賽伯樂孵化...

拼多多黃崢身價 每天多42億

胡潤研究院昨（23）日發布報告指出，過去四個月在新冠疫情當中，全球百強企業家中財富增長最快的前五名均來自大陸，當中以拼多...

中興股價巨震 陸港雙跌

大陸電信設備業「老二」 中興通訊昨（23）日股價巨震，A、H股雙雙大跌，市值蒸發逾人民幣百億元（約新台幣421億元）。中...

金融數位服務升級 台商投資「疫」外之財

資誠聯合會計師事務所今（23）日發布「2020資誠台灣金融業企業領袖調查報告」，並探討後疫情的金融產業發展趨勢。面對全球...

大陸商務部部長鍾山：全力推動年內簽署RCEP協定

大陸商務部部長鍾山23日表示，「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）是目前全球最大的自貿區協定（FTA），各方確保年內...

兩度降評 惠譽：香港漸融入內地治理體系

國際評級機構惠譽自去年9月起兩度下調香港主權評級，惠譽評級董事稱顯示香港逐步融入中國內地治理體系，已計及「港版國安法」立法的風險。 惠譽評級亞太區主權評級高級董事費安德說，自去年9月起兩

熱門新聞

北斗系統完成部署 大陸將具備「斬首行動」能力

中國長江一帶多日暴雨 重慶遇80年最大洪水

四川也升級洪水警示 呼籲民眾「快避險」

小龍蝦大跌價 大陸養殖戶爆棄養潮

神秘巨響同時在瀋陽成都出現 地震局：不是地震

北斗三號最後一顆衛星發射 將提供全球導航服務

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。