網上廣交會 開拓一帶一路市場

正在第127屆網上廣交會參展的2.5萬家企業、180萬件展銷商品、10天來24小時不間斷直播，本屆在「雲端」的展銷，讓中國外貿企業積極求新求變，布局和開拓「一帶一路」國家和地區市場。

新華社報導，網上廣交會進程已過半，北京東方廣視科技股份有限公司負責人說，他們目前達成意向訂單30餘份，金額達到150萬美元。下一步企業將以「一帶一路」建設為契機，利用在南亞的網絡和市場資源，大力開展南亞有線電視和網絡合作分成等新型運營服務模式。

另一家廣州大運摩托車有限公司已經陸續接待線上訪客800餘人次，收到了來自「一帶一路」沿線的18個國家30多位客戶的意向訂單需求。

該公司國貿部總經理吳培源說，「一帶一路」倡議為國際貿易和投資搭建了新平台，推動更多中國企業進一步擴大海外市場規模，打造國際知名品牌。以摩托車產業帶動埃及本國的工業和摩托車產業鏈發展，打造中埃兩國合作的典範。

「一帶一路」倡議自2013年提出以來，為世界經濟增長開闢了新空間。中國商務部數據顯示，今年1-4月，中國企業在「一帶一路」沿線對53個國家非金融類直接投資達366.2億元人民幣，同比增長17.9%，占同期總額的15.6%。

廣交會也不斷加大對「一帶一路」沿線國家採購商的邀請力度。數據顯示，「一帶一路」沿線國家每屆採購商與會占比高達45%，並且呈上升態勢。在本屆廣交會的邀請名單中，「一帶一路」沿線國家採購商的邀請量約占總量的一半。

目前，廣交會已與74個國家和地區132家機構簽署合作協議，其中包括來自35個「一帶一路」沿線國家的55家機構。

「相較於歐美市場，一帶一路沿線市場具有更好的成長性。」中國重汽集團國際有限公司市場部經理秦磊說，「一帶一路」沿線國家謀求發展會優先發展基礎設施建設和物流運輸，這在利好中國企業的同時，也給當地帶來更多的活力和發展機遇，創造大量的就業和稅收。

業內人士認為，首次在「雲端」舉行的廣交會，是特殊時期的創新舉措，是對國際貿易發展模式的一次探索，也向國際社會表明了中國擴大開放，努力維護國際產業鏈供應鏈安全的堅定決心。