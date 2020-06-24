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跨國企業投資 大陸最具吸引力

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

22日發布的一份報告稱，對跨國企業來說，中國仍是世界上最具投資吸引力的市場之一。這份由TMF Group發布的《2020年全球商業複雜性指數》稱，中國一直是勞動力超級大國，在多數產業中有能力建立全面且高效的供應鏈。

中新社報導，近年來，隨著經濟發展和居民收入提高，中國正由生產型經濟向消費型經濟轉變，約4億中產階級消費者背後的消費需求對跨國企業而言是難以忽視的巨大市場。

TMF Group是一家商業服務提供商，在80多個司法管轄區設有辦事處。TMF Group中國區總裁李同表示，中國政府釋放出進一步開放中國市場的決心，設立粵港澳大灣區、海南自貿區等特別區域，出台有吸引力的激勵措施，將強有力地推動跨國企業投資。

此外，《外商投資法》和《優化營商環境條例》於今年正式實施，合規程序進一步簡化外國投資者多數挑戰，不僅吸引財富世界500強大型跨國企業，還將吸引創新型初創企業和中小型家族企業對華投資。

報告指出，中國的法律法規相較而言更具多樣性和層次性，對外資企業去理解並合理運用構成一定難度。中國營商環境在不斷改善。在財務複雜度降低方面，中國會計準則逐漸與《國際財務報告準則》（IFRS）趨同，將減少跨國公司財務報告調整負擔。

《2020年全球商業複雜性指數》對影響跨國企業經營的全球性趨勢及77個司法管轄區的特異性進行了深入研究，重點對財務複雜度、合規複雜度和人力及薪酬複雜度進行分析。

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