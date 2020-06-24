重慶兩江創新基地 首批8家授牌

重慶兩江新區國家海外人才離岸創新創業基地首批共8家合作機構22日在當地獲得授牌。包括中瑞產業園、騰訊眾創空間、賽伯樂孵化器、上海交通大學重慶研究院、中科院綠色智能研究院等5個合作中心，以及美國矽谷、瑞士聖加侖州、挪威奧斯陸等3個海外站點。

中新社報導，由重慶分享投資有限公司打造的中瑞業園和瑞士聖加侖州海外站點目前已實現海內外創新資源聯動。重慶分享志禾企業管理有限公司董事長馬修勇表示，目前，瑞士聖加侖州站點已與瑞士聯邦政府科技文化中心、瑞士西區經濟發展署、瑞士商務促進中心等單位建立了合作關係，並簽約擬入駐瑞士、法國、義大利、澳大利亞、匈牙利等國約30家企業及機構。

中國科學院重慶綠色智能研究院產業處處長艾必燕表示，下一步，將充分吸引海內外的相關人才、技術、團隊等創新資源和創新力量，通過搭建開放平台、協同創新要素、聚集傑出人才、產出重大成果，實現重大突破創新與產業化無縫連接，打造一流的海外人才創新創業合作平台。