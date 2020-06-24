大陸房市回暖 專家卻看衰下半年

2020年行將過半，新冠肺炎疫情對中國經濟活動的負面影響正在逐步消退，樓市更是與車市一起率先迎來一輪強勁復甦。成交快速反彈、房價持續回暖，迅速走出疫情陰霾。但專家稱這只是短暫現象，下半年住房銷售市場將轉冷。

中新社報導，最近幾個月，各地屢有「日光盤」、「萬人搖號」等反映樓盤熱銷的現象出現，二手房領域同樣曝出學區房交易升溫、房價攀升等消息。

日前，深圳一樓盤推售394套房源，共有近9000人參與登記。同期，深圳另一個項目曝出逾千人搶5套房。6月初，杭州一項目推出959套房源，吸引近6萬人報名搖號。西部城市成都今年前4個月已出現了6個「萬人搖」樓盤。

據中國指數研究院統計，5月份，中國50個重點城市商品住宅成交規模同比實現今年首次轉正，環比增長約20%。成交回升的同時，多地房價也有所回暖。官方數據顯示，5月份70個大中城市中，57個城市新房價格環比上漲，這一數字創下近10個月新高。

四個一線城市罕見統一腳步，無論是新房還是二手房價格，均全線上漲。在北京、深圳等地，還出現一波學區房熱，帶動二手房市場交易升溫。

儘管房屋市場恢復迅速，但是多位專家指出，中國的房價並不具備大漲的基礎。其一，積壓需求的集中釋放是此番樓市迅速回暖的重要原因。一旦需求充分釋放，樓市交易難以持續走高。

其二，經濟下行壓力下，居民的即期收入和對未來的收入預期均下降，加之中國家庭債務水平已處於歷史高位，房價缺乏持續上漲動力。

其三，「房住不炒」的樓市調控基調未發生改變。近幾個月，已有廣州、濟南、寶雞等至少11個城市出現調控政策出台後迅速撤回的情形。業內人士指出，這說明地方寬鬆政策一旦「踩線」，就會被叫停。

經過兩個月的恢復，購房需求修復已經進入「平台期」，波動明顯減弱。這在不少一二線城市二手房市場已經有所表現。貝殼研究院提供的數據顯示，6月第三周多地二手房市場新增供需數據均減少。

新增供給端，6月第三周鏈家18個重點城市新增房源量環比減少12%，18個城市中有17個城市新增房源量環比減少。在需求端，18個城市帶看客戶量連續五周減少，環比減少15.8%。18城在售庫存房源同比去年6月周均水平增加1.8%，市場供需矛盾趨向緩和。貝殼研究院首席市場分析師許小樂表示，這意味著未來短期內市場將自然回落。

近期出現的另一個重要現象是房租的持續下跌。中國社會科學院財經戰略研究院住房大數據項目組近期公佈數據顯示，2020年5月份，除廈門外，一二線城市住房租金均出現下降。武漢、南通、深圳租金下跌速度居前。

中國社會科學院財經戰略研究院住房大數據項目組組長鄒琳華指出，租金水平是城市經濟的重要晴雨表。租房市場狀況是商品房市場的重要基本面，一二線城市住房租金水平如果繼續下滑，將帶動下半年住房銷售市場轉冷。