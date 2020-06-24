浙江農副產品 去年出口778億人民幣

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

近5年來，浙江農副產品出口實現增長60.2%，到2019年達778.16億元人民幣。浙江農產品出口額約佔中國大陸的十分之一。

中新社報導，2020浙江出口農產品網上交易會暨開幕式22日在杭州舉行。網上交易會運用AR、VR等技術搭建雲展廳。目前，已有包括銷售茶葉、水果、蔬菜、食用菌等的80多家農副產品出口企業入駐雲展廳。企業在線時長達30天。　

開幕式上，浙江省糧油食品進出口公司等6家公司與美國、日本、巴拉圭、德國、烏克蘭等國際客商簽訂外貿訂單，意向成交額達420多萬美元。

浙江省農業農村廳黨組書記、廳長王通林表示，舉辦此次活動，旨在減少疫情給農產品貿易帶來的影響，推動浙江農產品走進世界各地，為全球食品供應鏈安全作出積極貢獻，為世界經濟復蘇貢獻力量。

數據顯示，目前浙江農副產品出口優勢明顯，茶葉出口佔中國的4成以上，水產品出口穩定在130億元人民幣左右。浙江已與全球200多個國家和地區發生農產品貿易。

佔中 人民幣 茶葉

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