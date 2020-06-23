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金融數位服務升級 台商投資「疫」外之財

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
資誠聯合會計師事務所今（23）日發布「2020資誠台灣金融業企業領袖調查報告」。記者蔡敏姿／攝影
資誠聯合會計師事務所今（23）日發布「2020資誠台灣金融業企業領袖調查報告」。記者蔡敏姿／攝影

資誠聯合會計師事務所今（23）日發布「2020資誠台灣金融業企業領袖調查報告」，並探討後疫情的金融產業發展趨勢。面對全球供應鏈重組、金融政策鬆綁、資金回流台灣，金融業應升級服務質量，為台灣產業經濟轉型帶來新契機。

報告稱，台灣金融業可持續掌握台商回台轉往東南亞等地的投資動向，充分利用金融商品與東協網絡據點，滿足台商營運週轉、購地建廠與中長期融資需求，同時也整合相關投資產品，為客戶提供跨境資產配置與稅務規劃諮詢服務。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺表示，雖然疫情後有諸多不確定因素，但受訪的金融產業領袖們在全球市場信心低迷之際仍堅定布局，無論是數位領域或實體經濟，期待產業創新轉型；面對全球供應鏈重組、金融政策鬆綁、資金回流台灣，帶動實質投資的局勢下，他們也積極培養跨界人才、趁勢升級服務質量，為台灣產業經濟轉型帶來新的契機。

財信傳媒董事長謝金河也出席會上稱，面對後疫情的不確定性，要先將公司市值提高，增加能見度，如台灣兩座護國神山之一的聯發科，最早公司市值排全台13名時想組研發團隊，他建議將市值變大較容易去國際拉人才，如今市值超過9,000多億元，如果聯發科超過1兆元，業界地位會更鞏固。

謝金河也提醒，疫情下，台灣防疫成功有新的機會，今年來新台幣強勢，又回到30年前台灣錢淹腳目的時代，但台灣人的錢都在境外高達12兆以上，有錢人始終不願意把錢拿回台灣來做理財，因為台灣長年金融法規嚴格、租稅太高，沒有人會把錢匯回台灣，外在環境變化，金管會一定要思考銀行財富管理真正深根在台灣發展。

報告指出，過去台灣高資產族群高達73%在境外配置資產，大部分以保險占60%和儲蓄占51%為主，若金融機構能趁勢升級，提供更多元的商品選擇、客製化體驗、彈性化收費機制，以及更直覺簡單的數位化服務，將有機會爭取到更多商機，甚至發展台灣為亞太財富管理中心。

早在2019年中美貿易戰如火如荼，台商重新布局全球供應鏈與資金調度之際，財政部也趁勢祭出三支箭「歡迎台商回台投資行動方案」、「海外資金回台解釋令」、「境外資金匯回管理運用及課稅條例」引領台商資金返台。在新冠肺炎疫情爆發後，加速台商回台投資意願，預期刺激國內金融業務成長。

經濟部統計，截至今年5月，「歡迎台商回台投資行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」這三大方案成功吸引480家企業投資約1兆36億元，且持續增加。其中，台商回台投資約7,609億元。

台商 疫情 實體經濟

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