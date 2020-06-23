大陸商務部部長鍾山：全力推動年內簽署RCEP協定

大陸商務部部長鍾山23日表示，「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）是目前全球最大的自貿區協定（FTA），各方確保年內簽署RCEP協定意義重大，RCEP將有助於亞太各國團結應對疫情挑戰，降低疫情對各國經濟的負面影響，為亞太區域經濟發展注入強勁動力。

大陸商務部官網報導，鍾山出席「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）部長級視訊會議建議，各方應充分發揚夥伴精神，儘快解決談判遺留問題，全力推動年內簽署RCEP協定。

會議認為，在當前全球疫情大流行背景下，各方應堅定信心、攜手努力，持續推進東亞區域經濟一體化，提振區域經濟發展信心，全力落實去年11月RCEP第3次領導人會議關於2020年簽署協定的共識，會議全面評估了談判各項工作，肯定了已取得的實質性進展，一致決定努力推動年內簽署協定。

此次會議是去年11月第3次RCEP領導人會議宣布，RCEP15個成員國整體上結束談判後的首次部長級會議，會議由東協輪值主席國越南主持，東協十國及中、日、韓、澳、紐西蘭經貿部長、東協秘書長出席。